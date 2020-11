Un groupe demande à ce que les minières paient pour nettoyer leurs sites en C.-B.

Le groupe, qui s’appelle simplement la réforme du droit minier de la Colombie-Britannique, est formé d'une coalition de près de 30 organisations y compris des groupes de citoyens et communautaires, des Premières Nations, des universitaires et des organisations environnementales et de justice sociale, selon son site Web.

Il a lancé une pétition et partagé une vidéo traitant de ses demandes sur les médias sociaux.

En Colombie-Britannique, nous sommes fiers de la règle de camping : laissez la nature en meilleur état que vous ne l'avez trouvé , peut-on entendre au début de la vidéo. Mais ça ne s’applique pas aux sociétés minières. Lorsqu'elles ont des accidents ou font faillite, c'est vous et moi qui payons la facture .

Selon un rapport de l’inspecteur en chef des mines de la Colombie-Britannique publié plus tôt cette année, les Britanno-Colombiens devront encore payer plus d’un milliard de dollars en frais de nettoyage des mines situées sur le territoire de la province.

Le rapport annuel de 2018 indique que la province a obtenu 1,6 milliard de dollars d'obligations auprès de sociétés minières pour couvrir les coûts de remise en état des terres, mais estime que le coût total de la remise en état s’élève en fait à 2,8 milliards de dollars - laissant une facture de plus de 1,2 milliard de dollars aux contribuables.

D’autres solutions à examiner

Pour le moment, il n’est pas obligatoire pour les entreprises de payer une caution pour le nettoyage - c’est à la discrétion de l’inspecteur en chef des mines , indique le groupe demandant une réforme sur son site web.

Les sociétés minières devraient payer d'avance pour le nettoyage et contribuer à un fonds commun , soutient-on dans la vidéo de la campagne, de façon à ce que si l'une d'entre elles abandonne une mine ou laisse un accident majeur se produire, le public ne soit pas obligé de payer la facture .