L'élection partielle à L'Ancienne-Lorette sera les 12 et 13 décembre

Le scrutin du 4 octobre a été annulé en raison de la pandémie, lorsque la Capitale-Nationale basculait en zone rouge. À la fin octobre, il a été confirmé que le scrutin n'aurait pas lieu avant décembre.

Le ministère des Affaires municipales nous a confirmé que nous pouvions aller de l’avant le mois dernier, et on nous donnait comme option de faire les élections sur quatre jours , souligne la présidente de l’élection, Marie-Hélène Leblanc-Bourque.

Finalement, la présidente a été en mesure de confirmer que deux journées de scrutin suffisent pour accueillir les électeurs tout en respectant les consignes sanitaires.

Nous recommandons aux électeurs des adresses civiques pairs, de se présenter le samedi, et des adresses civiques impairs, le dimanche. Par contre, nous serons accommodants, c’est certain, pour des citoyens qui ne peuvent venir selon l’horaire proposé , précise la présidente.

Les votes par anticipation et ceux par correspondance sont toujours valides, rappelle Mme Leblanc-Bourque. Près de 15 % des électeurs ont déjà fait leur choix.

40 000 $ de plus

Le budget alloué à l’élection était de 145 000 dollars. Avec la reprise du scrutin et le fait qu’il doive maintenant se dérouler sur deux jours, un montant supplémentaire de 40 000 dollars est prévu.

On doit encore vérifier quelques informations, mais avec les locations qu’on doit faire et les salaires sur deux jours au lieu d’un, on pense que ce sera 40 000 dollars de plus, peut-être plus , indique la présidente de l’élection.

D’après la loi, la charge des coûts des élections incombe aux municipalités et aux villes. Mme Leblanc-Bourque ne sait donc pas encore si le ministère des Affaires municipales offrira de l’aide pour pallier cette augmentation de coûts.

Nous n’en avons pas encore discuté , ajoute-t-elle.

Lors des deux journées de scrutin, les électeurs devront suivre les mesures sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique. Les locaux seront fréquemment désinfectés.

Avec la collaboration de Louise Boisvert