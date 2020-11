Vidéojournal : la baisse de services dans les CLSC ruraux inquiète et découvrez un projet de chats de travail

Au Vidéojournal, aujourd'hui :

Plusieurs élus, citoyens et représentants des personnes âgées et des usagers des soins de santé dénoncent l'abandon temporaire des prélèvements sanguins et autres soins courants dans certains CLSC des milieux ruraux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Aucun nouveau cas de COVID-19 détecté en Abitibi-Témiscamingue dans les 24 dernières heures, alors que 3 cas se sont ajoutés au bilan du Nord-du-Québec.

Et découvrez le nouveau programme de chats de travail du Refuge La Bonne Étoile de Rouyn-Noranda.