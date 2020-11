Les origines du vendredi 13

Mais il ne s'agit pas du seul événement marquant à s'être déroulé un vendredi 13. Il y a cinq ans en France, la tristement célèbre tuerie du Bataclan se déroulait et des commémorations ont d'ailleurs eu lieu vendredi.

Il y avait également eu le naufrage du Costa Concordia en Méditerranée le 13 janvier 2012.

En remontant plus loin dans le temps, on retrace l'histoire de l'écrasement d'un vol de la Force aérienne uruguayenne dans la Cordillère des Andes le 13 novembre 1972, dont les survivants n'ont été secourus que deux mois plus tard.

Mais d'où vient la tradition du vendredi 13? On a posé la question à Stéphane Tessier, historien et conteur.

*

Ç'a des origines qui remontent à l'Antiquité et aussi au début de la chrétienté. On fait référence au fameux dernier repas de la Cène, où il y a Jésus qui a son repas avec 13 invités. Et le treizième invité est Judas, bien entendu. Le traître. Puis, dans la civilisation romaine, les exécutions avaient lieu les vendredis. Jésus a été mis en croix un vendredi. D'ailleurs, au Québec, les exécutions, quand il y en avait, avaient lieu les vendredis. Il faut se rappeler de ce passé-là chrétien qu'on a eu.

*

Le chiffre 13, chez les Grecs entre autres, vient rompre le chiffre parfait qu'on considérait qui était le 12. Le 13 vient rompre tout ça, cette belle harmonie. Il y a 12 constellations, il y a 12 dieux de l'Olympe, il y a aussi 12 tribus d'Israël. Vous avez 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. La treizième carte du tarot, c'est la carte de la mort. Adam et Ève, ils ont mordu dans le fruit défendu quel jour de la création? Le treizième jour.

*

Le dieu de la mort, de l'enfer, Hadès, dans la mythologie grecque, c'est le treizième dieu de l'Olympe. Dans notre calendrier qu'on a, la journée de la semaine où le 13 tombe le plus fréquemment, c'est mathématique, c'est le vendredi. C'est pas les lundis, c'est pas les mardis, c'est les vendredis. D'ailleurs, c'est selon notre calendrier. Notre calendrier vient de qui? C'est le pape Grégoire XIII qui nous a donné ce calendrier.

*

Aujourd'hui, les gens, rationnellement, en prennent et en laissent. Les gens adorent toujours avoir peur. On va voir Vendredi 13 le film, Friday the 13th. Mais aussi, dans plusieurs pays, par exemple, les loteries où on donne les cagnottes les plus intéressantes, c'est pas n'importe quel jour de l'année. C'est le vendredi 13. On a toujours envie de se faire une bonne peur une fois de temps en temps.

D'après une entrevue de Johanie Bilodeau