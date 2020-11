Joe Biden aura bientôt accès aux bulletins présidentiels classifiés

Le président désigné doit être prêt à agir s'il fait face à un problème majeur pour la sécurité du pays au début de son mandat, et le manque d'informations classifiées pourrait nuire à ses préparatifs pour gouverner, prévient-elle.

C’est pourquoi l’équipe démocrate poursuit la transition malgré le refus du président Donald Trump de reconnaîtrela victoire de son rival démocrate.

Avec chaque jour qui passe, il est de plus en plus préoccupant que le président élu, le vice-président élu et notre équipe de sécurité nationale n'aient pas accès aux comptes-rendus des services de renseignement et aux informations en temps réel sur nos engagements dans le monde , a déclaré Jen Psaki.

Jen Psaki, responsable de la transition de Joe Biden Photo : AFP / NICHOLAS KAMM

Pour illustrer le problème, elle prend l’exemple des attaques terroristes perpétrées aux États-Unis le 11 septembre 2001.

En 2000, le long recomptage des votes entre George W. Bush et Al Gore avait retardé durant plus de cinq semaines l’accès du nouveau président aux agences gouvernementales.

Le rapport de la Commission d'enquête spéciale du Congrès sur le 11 septembre a fustigé les services de renseignement américains, affirmant qu’ils avaient raté « plusieurs occasions » de faire échouer ces attentats à cause notamment des délais dans la transition.

Une transition déjà amorcée par les démocrates

Joe Biden a discuté cette semaine des choix des futurs membres de son cabinet avec des conseillers, a assuré Jen Psaki.

Il continue par ailleurs à s'entretenir avec les législateurs du Congrès au sujet d'un plan de relance contre le coronavirus, notamment avec le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a-t-elle ajouté.

Ce dernier s’était d’ailleurs tourné vers Twitter en septembre pour défendre le principe de transition pacifique du pouvoir, sans toutefois faire de lien direct avec le président.

Selon les médias américains, l'équipe de transition de Joe Biden a déjà formé les équipes chargées de recueillir les renseignements pour naviguer dans l'appareil fédéral, assemblant une liste de 500 experts politiques sur diverses questions, allant de la diplomatie à l'exploration spatiale.

Des ténors républicains dénoncent l’obstination de Trump

Bien que de nombreux républicains du Sénat refusent toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden, plusieurs voix influentes du parti manifestent leur soutien à l'ancien vice-président pour qu'il puisse recevoir les breffages des services de renseignement.

C’est le cas du sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, alors qu’il encourageait encore dimanche Donald Trump à ne pas reconnaître sa défaite et à se battre en justice pour faire valoir ses droits.

Les sénateurs de l’Ohio, Rob Portman, de l’Iowa, Chuck Grassley, du Dakota du Sud, John Thune, et la sénatrice du Maine, Susan Collins, soutiennent eux aussi que Joe Biden devrait pouvoir accéder à ces documents.

Le président élu Biden devrait recevoir des breffages sur les renseignements dès maintenant, a déclaré Susan Collins au média américain ABC News. C'est très important. C'est probablement la partie la plus importante de la transition, parce que nous voulons que le président élu, s'il l'emporte, soit prêt dès le premier jour.

Le sénateur de l'Oklahoma, James Lankford, abonde lui aussi dans ce sens. Le républicain a déclaré en entrevue à la radio KRMG mercredi qu'il prendrait lui-même des mesures pour que Joe Biden obtienne ces renseignements, si ce n’était pas chose faite avant la fin de la semaine.

Même le sénateur de la Floride, Marco Rubio, qui préside la commission sénatoriale sur le renseignement, a exprimé son accord à ce que M. Biden reçoive les breffages, mais il continue à appuyer le président dans ses démarches pour contester les résultats de l'élection par une série d'actions judiciaires.

Avec les informations de Reuters, ABC News et du New York Times