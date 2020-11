Une marche pour reprendre possession des rues du Vieux-Québec

Avec la pandémie, la distanciation physique, on avait déjà l’impression que les rues du Vieux-Québec étaient fantômes. Après cette attaque, le sentiment s’est multiplié , explique celui qui est aussi doyen de la Cathédrale Holy Trinity.

La première victime du drame qui a secoué Québec a été tuée à quelques pas de cette cathédrale. C’est très difficile. Et après un événement traumatique, la guérison se fait par le corps, pour être ensemble, en solidarité, c’est entre autres pour cette raison que nous avons pensé à faire une marche , poursuit le révérend.

Selon M. Schreiner, une rencontre virtuelle pour discuter et se rassembler n’aurait pas été suffisante. J’ai aussi été inspiré par une marche nocturne organisée par des femmes qui veulent reprendre le contrôle la nuit et faire taire la peur de se promener la nuit, en étant une femme , ajoute-t-il. Ça ressemble au sentiment que j'observais chez les résidents du Vieux-Québec. J'ai des amis qui ne veulent plus aller marcher le soir.

La marche sera silencieuse pour permettre à tout le monde de se recueillir à leur façon, précise Christian Schreiner.

Lanterne à main

Les participants sont encouragés à apporter des lanternes en papier, de petits lampions, ou encore de petites lumières à batterie lors de la marche.

C’est une pensée pour les plus jeunes aussi. Ça peut permettre de créer un beau moment, alors qu’eux aussi ont été exposés au drame , souligne le révérend Schreiner.

Sur Twitter, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a confirmé sa présence.

Le Service de police de la Ville de Québec confirme être en discussion avec les organisateurs pour assurer le bon fonctionnement de la marche. Il indique qu’il y aura également une présence policière samedi soir pour accompagner les marcheurs.

Le rassemblement commence à 19 h à la Place d’Armes. Pour le moment, une centaine de personnes ont démontré leur intérêt à y participer sur l’événement Facebook.

Les participants sont invités à porter le masque, mais les consignes sanitaires, comme la distanciation physique, doivent être respectées en tout temps.