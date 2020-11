Les propriétaires de terrains de golf et les membres de l'industrie sont unanimes. « La dernière saison a été exceptionnelle », et ce, malgré les défis posés par la pandémie.

Blair Breen, le directeur régional de l'Association canadienne des propriétaires de terrains de golf du Canada en charge du centre de l'Ontario, s'explique facilement les succès du golf cet été.

Le golf est un sport parfait pour les mesures de distanciation. Ça fait partie du jeu, c'est déjà normal d'être loin de tes partenaires de jeu et un terrain s'étend généralement sur quelques centaines d'acres alors on peut aussi oublier les rassemblements , dit-t-il.

Les gens ont pour la plupart travaillé depuis la maison. Beaucoup d'entre eux avait aussi un peu plus d'argent à dépenser parce qu'ils n'avaient rien à faire depuis deux mois. Ils avaient envie de sortir, de bouger. Le golf a servi de bon remède à tous ces maux.

Pour beaucoup de clubs, il s'agit de leur meilleure saison des 20 dernières années. Jeff Calderwood, Association canadienne des propriétaires de terrains de golf du Canada

Comparativement à 2019, les golfeurs ontariens ont disputé 30% plus de rondes entre les mois d'août et d'octobre. Photo : Marc-André Longval

Les clubs de golf de la province ont perdu au moins un mois d'activités au début de la saison, en raison de la pandémie. La majorité ont ouvert leurs portes à compter du 16 mai.

Je pense qu'à partir de cette date et jusqu'à ce jour, tous les membres de l'industrie du golf peuvent dire que cette année a été couronnée de succès , assure Dave Struther, directeur des communications et du marketing de Golf Ontario.

On va vu une hausse entre 25 et 30 % du nombre de rondes de golf disputées en août, septembre et octobre.

Aussi bonne qu'elle ait été au point de vue des rondes jouées, elle a quand même été éprouvante à d'autres égards. C'était une année en montagnes russes, c'est la meilleure façon de la décrire. Dave Struthers, Golf Ontario

Selon le directeur du club de golf de Kapuskasing, André Robichaud, la combinaison de la température et de la pandémie a aussi joué en faveur des propriétaires de terrains de golf. Un sans l'autre, on n'aurait pas eu une saison exceptionnelle comme on l'a eue.

La plupart des clubs de golf en sont encore à faire leur bilan de la saison 2020, mais ils devraient tous s'en tirer à bon compte, nous dit-on. Grâce au nombre élevé de rondes jouées, la plupart d'entre eux ont pu éponger les pertes liées aux consommations et repas non vendus et aux événements qui ont été reportés ou annulés , note l'Association canadienne des propriétaires de terrains de golf du Canada.

Des surprises et des leçons à tirer

Le tourisme lié au golf n'a pas connu les difficultés anticipées. Les terrains de golf de la région de Niagara ont connu une forte hausse du nombre de visiteurs… en provenance du Québec.

Selon Curtis Labelle, gestionnaire principal des opérations de golf de Niagara Parks, cela était plutôt inattendu. La fermeture de la frontière canado-américaine aux voyages non-essentiels en aurait incité plusieurs à faire leurs habituels voyages de golf en Ontario plutôt qu'aux États-Unis.

M. Labelle croit qu'il en revient à la région de cultiver leur intérêt pour l'année prochaine.

À Kapuskasing, les juniors ont afflué en grand nombre sur le terrain de golf. Photo : Kapuskasing golf club

Les jeunes, dits souvent repoussés par l'étiquette attachée au golf, un sport pour les retraités , ont aussi afflué vers les terrains de golf au cours de la période estivale de l'année 2020.

On a un gros travail à faire pour les retenir , concède André Robichaud, qui est aussi membre de l'Association de golf du Nord de l'Ontario. Il se demande plutôt que de lancer nos campagnes et nos publicités en avril, pourquoi ne pas commencer cet hiver?

Le Nord-Ontarien prévoit également que la saison 2021 ressemblera étrangement à celle de 2020, mais cette fois, les propriétaires de terrains de golf auront l'expérience de leur côté.

Cette année, on ne savait même pas si nous allions ouvrir et quand on a ouvert, ça été fou ! Je pense au nombre de rondes, tous les équipements qu'on a vendus, les voiturettes, etc. Si on peut tirer une leçon, c'est de ne pas attendre de voir ce que la saison va nous donner […] On s'était retenu de passer nos commandes. On ne fera pas la même erreur l'an prochain , assure-t-il.

Dans le nord de la province, la majorité des clubs ont déjà complété leur saison. Dans le centre et le sud-ouest de la province, certains clubs jouissent encore des dernières belles journées de l'automne, mais dans tous les cas, ils se souviendront assurément de l'année 2020.