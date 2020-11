Olga, de retour sur scène en version acoustique

Il s'agit d'un retour sur scène à l'échelle nationale grâce au festival Coup de coeur francophone, qui se tient partout au pays du 5 au 15 novembre. Le spectacle est diffusé de façon virtuelle, et a donc été enregistré en amont.

Olga continue sur sa lancée en remontant sur scène quelques mois après avoir remporté Polifonik. Photo : Radio-Canada

À ses côtés, en plus de ses musiciens et ses techniciens, il y a une équipe de tournage, une maquilleuse et beaucoup d'autres choses à penser.

C’est très intense , dit l'artiste. Elle a pourtant l’habitude dans sa vie professionnelle d’organiser des événements, des conférences, mais un spectacle c’est encore un autre niveau. Il y a encore plus d’acteurs et d'éléments qui entrent en jeu , avoue-t-elle. Ça fait au moins un mois qu’on ne pense qu'à ce spectacle, que tout le temps libre est passé à répéter les chansons et faire des modifications .

Morceaux après morceaux, le spectacle s’enregistre et prend forme. Elle y réinterprète des chansons présentées pour Polyfonik, de nouvelles chansons, ainsi qu'un duo avec l'artiste francophone Jake Mathews.

Après avoir chanté en anglais toute sa carrière, Jake Mathews renoue avec ses racines francophones depuis trois ans. Photo : Radio-Canada

Olga présente ce dernier comme un artiste accompli et un mentor pour la création de ce duo. Pendant ses plus de vingt ans de carrière, le francophone a chanté en anglais avant de se tourner vers le français il y a seulement trois ans.

Elle a beaucoup de talent, donc c'est pour ça que j'ai dit oui. On va faire quelque chose ensemble. J'aime aussi aider les artistes qui commencent, les guider un peu. Et puis, pour moi aussi c'est nouveau d'être dans la musique francophone, je pensais que ça nous convenait bien à tous les deux. Jake Mathews, auteur-compositeur-interprète

Ensemble, la Française et le Franco-Ontarien revisitent Déjeuner en paix de l’artiste suisse Stephan Eicher.

C'était stressant, mais vraiment intéressant, Jake m'a appris de nouvelles méthodes de chants, des harmonies, donc j'ai pu agrandir ma panoplie de techniques musicales grâce à lui , dit Olga.

Olga présente dans son spectacle un mélange de réinterprétations des chansons présentées pour Polyfonik, mais aussi de nouvelles créations. Photo : Radio-Canada

Olga continue d’avancer à grands pas dans sa jeune carrière d’artiste et compte voir s’il n'y a pas d'autres opportunités de spectacle qui s'en viennent parce que maintenant j'ai un peu pris le goût , plaisante-t-elle. Elle a dans sa ligne de mire de continuer d'écrire des chansons dans l'espoir d'avoir son propre microalbum d’ici un an ou deux.

Le spectacle Olga version acoustique est disponible sur la chaîne YouTube d'Olga  (Nouvelle fenêtre) et celle du RAFA  (Nouvelle fenêtre) .