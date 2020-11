Le ministre des Transports, Francois Bonnardel, promet de financer le projet de réseau structurant seulement s'il dessert mieux les banlieues.

Lors de son point de presse au lendemain de la publication du rapport du BAPE, le ministre l'a dit sans détour.

Le tracé sera assurément revu et corrigé. Francois Bonnardel, ministre des Transports

La CAQ fait de la desserte des banlieues une condition sine qua non. Depuis des mois, la ministre responsable de la Capitale-Nationale le répète à qui veut l'entendre, comme pour préparer le terrain.

Le maire Régis Labeaume souligne, à juste titre, que le tracé du tramway se rend bel et bien en banlieue. Il va desservir Charlesbourg au nord, Cap-Rouge et Saint-Augustin, à l'ouest.

Charlesbourg Photo : Radio-Canada

Alors, qu'est-ce que le gouvernement entend par banlieue ? Plusieurs se sont posé la question dans les derniers jours.

Peut-être que la question doit être posée autrement. Quelle banlieue pourrait rendre le projet de tramway plus acceptable aux yeux de la CAQ ?

C'est une question un peu tordue, mais cette exigence du gouvernement donne l'impression qu'il veut imposer ses choix pour répondre à d'autres considérations. Il y a là un réel danger de rendre le dossier politique.

La Ville a fait la démonstration que le tracé est calqué sur les déplacements et l'activité économique. L'objectif, a dit le maire, c'est de déplacer le maximum de personnes à un maximum d'endroits.

Raccourcir le trajet

La proposition du premier ministre Legault de raccourcir le trajet a été reçue par une fin de non-recevoir par l'administration Labeaume. Couper à l'ouest ne fait aucun sens ont dit tour à tour le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest, et le maire de Québec.

Ils ont été moins prompts en ce qui concerne l'autre extrémité du trajet, au nord de Charlesbourg.

La possibilité de réduire le tracé dans ce secteur a été évoquée pour la première fois lors des audiences du BAPE, en juin.

Si les coûts lors de l'appel d'offres pour la construction du tramway venaient à exploser, le bureau de projet envisage de raccourcir le parcours de quelques kilomètres, entre la 76e Rue et la 41e Rue.

Ce faisant, la couverture des banlieues en serait affectée.

François Bonnardel en conférence de presse Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Un important allié

Québec 21 a rapidement annoncé lundi la mort du projet de tramway. Ce n'est pas la première fois que l'opposition officielle le fait. Le chant du cygne n'a pas encore été entendu.

Le maire a trouvé un important allié en la personne de François Bonnardel, à défaut d'avoir des appuis au sein du caucus de la région de Québec.

Régis Labeaume répète souvent que le ministre des Transports est digne de confiance. Plus important encore, au sortir d'une première rencontre avec lui pour discuter de la suite des choses, il souligne que le ministre connaît bien le dossier du tramway.

Le maire est apparu plus détendu et moins en colère après cette rencontre. Pour l'instant, la discussion est possible.