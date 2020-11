Un homme arrêté pour possession et trafic de stupéfiants

Des informations du public ont permis à la section des projets spéciaux du Service de police de Saguenay de saisir d’importantes quantités de stupéfiants dans l'appartement de l'individu.

Ils ont notamment mis la main sur 2241 comprimés de métamphétamine, 210 grammes de cannabis et 15 grammes de haschisch, en plus de deux armes prohibées et d’un peu plus de 31 000 $ en argent.

L’homme arrêté, qui avait des conditions à respecter, comparaît vendredi sous divers chefs d’accusation, dont possession et trafic de stupéfiants.