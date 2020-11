Des machines distributrices de masques dans 11 stations de la CTT

La CTTCommission de transport de Toronto distribue déjà des masques et du désinfectant pour les mains dans certains de ses véhicules et de ses stations de métro, mais le transporteur a annoncé qu’il installera 11 machines d’ici la fin de la semaine prochaine dans ses stations les plus fréquentées.

En plus des masques, les usagers pourront se procurer des gants, du désinfectant pour les mains et des lingettes.

En offrant la possibilité d'acheter des ÉPIéquipements de protection individuelle bon marché dans les gares, nous pouvons encourager cet effort continu de la part de nos clients , a déclaré par voie de communiqué la présidente de la CTTCommission de transport de Toronto , Jaye Robinson.

Un panneau de la CTT avertit les navetteurs de porter des masques et de rester à la maison s'ils présentent des symptômes de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / (Evan Mitsui/CBC)

Le port du masque est obligatoire partout sur le réseau et à bord des véhicules de la CTTCommission de transport de Toronto depuis le 2 juillet dernier.

Les distributeurs automatiques d’ ÉPIéquipements de protection individuelle seront situés dans les stations suivantes : 2 à la station Queen

1 à la station Union

1 à la station Davisville

1 à la station Finch

1 à la station Vaughan Metropolitan Centre

1 à la station Kennedy

1 à la station St George

1 à la station Bloor-Yonge

1 à la station Don Mills

1 à la station Kipling

C’est l’entreprise torontoise MVF & Associates (MVF) qui a été sélectionnée pour gérer les machines à la suite d'un appel d'offres. MVFMVF & Associates sera responsable de l'installation, de la maintenance et du réapprovisionnement des distributeurs automatiques, qui seront équipés entre autres d’ ÉPIéquipements de protection individuelle à usage unique comme à usage multiple, de gants, de désinfectant, et de lingettes.

La CTTCommission de transport de Toronto a toutefois confirmé que les représentants du service à la clientèle et les ambassadeurs du personnel continueront de distribuer gratuitement des masques à usage unique aux clients dans de nombreux endroits de la CTTCommission de transport de Toronto , y compris certaines stations de métro et le long des parties les plus fréquentées du réseau de bus .

De son côté, le transporteur Metrolinx, qui assure les services de transport en commun GO et UP Express, avait aussi installé de distributeurs automatiques semblables au mois de septembre à sa station Oakville GO et à celle de l’aéroport de Pearson.