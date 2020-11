La région d’Edmonton veut mener l’exploitation de l’hydrogène au Canada

L'hydrogène est vu, partout dans le monde, comme une des sources d’énergie les plus prometteuses pour décarboniser l’économie.

Le gouvernement fédéral canadien, en retard dans le domaine, doit publier prochainement une stratégie pour développer sa production et son utilisation. L’Alberta est également en voie de le faire.

Le PDG de L’Accélérateur de transition, Dan Wicklum, note toutefois que tous les projets en cours ont du mal à dépasser le stade du pilote parce que l’hydrogène n’est rentable que lorsqu’il est utilisé à grande échelle.

Il n’y a pas de réseau de distribution d’hydrogène parce qu’il n’y a pas de véhicules ni d’autres utilisations de l’hydrogène. Pas d’offre, donc pas demande et pas de demande, donc pas d’offre , explique-t-il simplement.

Briser le cercle vicieux

L’organisme à but non lucratif, composé majoritairement de chercheurs de l'Université de Calgary, croit cependant pouvoir briser ce cercle vicieux dans la région de l’Industrial Heartland.

Il faut amener l’offre et la demande en même temps. Dan Wicklum, PDG de l'Accélérateur de transition

La région concentre une quarantaine d’entreprises spécialisées dans le traitement des hydrocarbures. Dans ce processus, elle produit déjà de l’hydrogène en grande quantité, mais pas comme source d’énergie.

Le gaz est utilisé comme matière première pour les fertilisants, la pétrochimie et le raffinage du pétrole. Son extraction émet des gaz à effet de serre, mais une partie est déjà capturée, permettant donc de créer de l’hydrogène bleu.

L’offre, encore faible, est déjà présente et pourrait être stimulée si la demande est là, note donc le rapport.

Autobus, transport lourd et chauffage

Dans la soixantaine de pages, le groupe de travail s’évertue à démontrer que la demande potentielle existe. Parmi les conversions possibles, la transition des flottes d’autobus municipaux de la région de l’essence ou du gaz naturel à l’hydrogène serait la plus facile à réaliser.

À cela s’ajouteraient les flottes de taxis, de véhicules partagés et surtout le transport lourd. Le groupe de travail doute que la technologie permette de mettre en place rapidement des camions fonctionnant exclusivement à l’hydrogène, mais il croit qu’une utilisation combinée du diesel et de l’hydrogène serait rentable.

Une partie des autobus d'Edmonton pourrait carburer à l'hydrogène selon le groupe de travail. Photo : Radio-Canada

La circulation dans ce couloir routier est assez élevée pour permettre l’établissement de plusieurs stations de distribution d’hydrogène à un coût comparable au diesel, estime le groupe de travail.

L’ajout de 20 % d’hydrogène dans le système de chauffage au gaz naturel est aussi une possibilité, note également le rapport.

Au final, cette demande pourrait soutenir la multiplication par quatre de la production d’hydrogène bleu dans la région.

L’agrégation de toutes ces demandes à un endroit, c’est ce qui permet d’obtenir un seuil critique pour produire de l’hydrogène à un coût assez faible , résume Dan Wicklum.

Le PDG de l’Accélérateur de Transition affirme que la mise en place de ce cercle vertueux est déjà bien avancée. Les trois niveaux de gouvernement sont déjà en discussion et des sous-groupes ont été créés pour favoriser la discussion dans le milieu de la production d’hydrogène, du transport lourd et du transport municipal, selon lui.

Le rapport se garde toutefois de chiffrer l’argent public ou privé qu'il sera nécessaire d'investir pour établir ce centre névralgique.

Il n’y a pas de réponse simple, parce que cela dépend du chemin que l’on prend pour remplacer les hydrocarbures par l’hydrogène , évoque M. Wicklum.

Encore des obstacles

Des obstacles demeurent, cependant. Au premier rang desquels on trouve les politiques environnementales. Même à 50 $ la tonne, la taxe carbone n’est pas assez élevée pour inciter les utilisateurs de gaz naturel à passer à l’hydrogène.

Une production à plus grande échelle d’hydrogène bleu demanderait aussi six fois plus de capacité de capture et de stockage du carbone que ce qui est en place en Alberta actuellement. Si la géologie de la province s’y prête, la technologie est coûteuse et ses conséquences environnementales font encore l’objet de discussions.

Dan Wicklum reste cependant convaincu que son rapport pave la voie à une économie de l’hydrogène au Canada. Il ne reste plus, selon lui, qu’aux entrepreneurs et aux politiciens à l’emprunter.