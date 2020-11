La campagne électorale de Donald Trump, vecteur de propagation de la COVID-19

Plusieurs douzaines d’agents des services secrets américains qui assuraient la sécurité du président Donald Trump et de la Maison-Blanche ont dû se placer en isolement ou en quarantaine dans la dernière ligne droite de la campagne électorale parce qu’ils ont contracté le coronavirus ou qu’ils ont eu des contacts avec un collègue infecté par la COVID-19, rapportent le Washington Post et CNN.

Le Washington Post, citant des sources anonymes proches de la Maison-Blanche, avance que plus de 130 agents ont été mis au repos forcé. Ainsi, environ 10 % des effectifs de l’équipe de sécurité de l’agence ont été affectés par l’éclosion, qui serait liée à des rassemblements partisans dans les dernières semaines de la campagne.

L’épidémie survient au moment où le nombre de cas d'infection au coronavirus a rapidement augmenté dans le pays, avec 152 000 nouveaux cas dans la seule journée de jeudi.

Cette éclosion a un effet dévastateur sur l’équipe assignée à la sécurité présidentielle : de plus en plus de collaborateurs du président Trump et de fonctionnaires de la Maison-Blanche sont tombés malades dans la foulée d'événements de la campagne électorale au cours desquels plusieurs participants ne portaient pas de masque.

Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, de même que les conseillers politiques Corey Lewandowski et David Bossie, sont au nombre des personnes infectées.

De rares masques

Le président Trump a maintenu un horaire de campagne soutenu dans les dernières semaines, tenant près de 50 rassemblements dans des États disputés après avoir lui-même été infecté à la mi-octobre. Plusieurs des États visités étaient pourtant reconnus comme des points chauds de la pandémie, et les foules denses qui assistaient aux rassemblements ne comptaient que très peu de gens portant un masque.

Tous les employés qui ont travaillé à la campagne électorale du président sortant passent des tests de dépistage de la COVID-19, selon CNN.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Judd Deere, a déclaré que l'administration prenait chaque affaire au sérieux , mais il a renvoyé les questions sur l'épidémie touchant les services secrets aux responsables de l'agence.

Un porte-parole des services secrets s’est, quant à lui, contenté d’indiquer à CNN que l’agence observe un protocole bien établi pour faire passer des tests de dépistage à ses employés exposés au virus, isoler immédiatement ceux dont le résultat du test est positif et tracer les infections. Le programme nous assure que toutes les précautions sont prises pour veiller à la santé et à la sécurité des gens que nous protégeons, de nos employés, de leur famille et du public en général , a-t-il précisé.

Les services secrets américains comptent quelque 7600 personnes, dont 1600 servent comme agents en uniforme sur le terrain.