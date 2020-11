L'enquête épidémiologique suit son cours à Uashat

Le médecin-conseil en santé publique au Centre de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, soutient que toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec la personne infectée ont déjà été identifiées et isolées.

L'enquête épidémiologique est en cours, elle est réalisée par la santé publique et le service de santé de la communauté. On a des plages horaires supplémentaires pour faire des dépistages également demain et après-demain. Donc c'est une situation que nous surveillons de très près , explique M. Fachehoun.

De son côté, le porte-parole du conseil de bande, Jean-Claude Therrien-Pinette, affirme que les services de santé de Uashat mak Mani-utenam tentent toujours de déterminer l'ampleur de la situation dans la communauté.

Selon un communiqué émis jeudi, tous les élèves et le personnel de l'école Johnny-Pilot doivent demeurer à la maison aujourd'hui.

Les élèves et l'enseignant de la classe où a été signalé le cas de COVID-19 devront rester chez eux jusqu'au 20 novembre prochain, et l'enseignement se poursuivra à distance.

La direction du secteur éducatif d' ITUMInnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam n'a pas encore répondu à nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau