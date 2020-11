Les Britanno-Colombiens sont moins prêts aux tempêtes qu'à la COVID, dit BC Hydro

Plus de Britanno-Colombiens ont les ressources nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 qu’à une tempête qui engendrerait une panne d’électricité prolongée à leur domicile, révèle un sondage de BC Hydro.

Alors que les gens ont suffisamment de papier toilette, de désinfectant pour les mains et de provisions alimentaires, ils n’ont souvent aucune trousse de premiers soins, pas assez d’eau embouteillée et pas de lampe de poche pour pouvoir survivre en cas de tempêtes.

La société d’État indique que le nombre de tempêtes a augmenté de 117 % depuis 2014 et, dans les dernières années, elles ont touché plus d’un million de citoyens dans la province. La saison des tempêtes dure de la fin d'octobre au mois de février et peut se prolonger en raison du changement climatique.

Une alerte météo a été émise pour la région de Victoria en raison de forts vents ainsi que pour plusieurs régions au sud de la province pour des précipitations de neige. Photo : Environnement Canada

Une tempête de neige et des accumulations sont d’ailleurs prévues vendredi dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique. La vallée du Fraser attend entre 25 et 35 cm de neige, alors que la région des Kootenays peut s’attendre à recevoir entre 15 et 25 cm de neige, selon Environnement Canada.

L’Agence fédérale a également émis un avertissement de vent fort avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h pour la région de Victoria.

C’est un peu moins prévisible, ces jours-ci, alors il est préférable d’être bien préparé en cas de panne électrique prolongée , souligne la porte-parole de BC Hydro, Susie Rieder.

Près de 20 % des Britanno-Colombiens pensent qu’ils sont mieux préparés aux tempêtes cet hiver en raison de leur préparation pour la COVID-19. Toutefois, 30 % affirment ne pas avoir pris plus de précautions en vue d’une panne d’électricité qui pourrait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours.

C’est une année difficile. C’est une année où nous devrons affronter les tempêtes à la maison sans vraiment avoir l’option de se rendre dans un lieu public ou chez des amis , explique Susie Rieder.

La moitié des personnes sondées n’ont également aucune trousse d’urgence de préparée en vue d’une tempête et ne réalisent pas non plus qu’ils doivent avoir en main assez d’eau embouteillée pour tenir au moins 72 heures.

Une trousse d'urgence doit contenir de l'eau potable, de la nourriture non périssable, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale ou de poche, un briquet ou des allumettes et des chandelles ainsi qu'une trousse de premiers soins. Photo : Radio-Canada

Chez les 18-34 ans, près de 50 % avouent ne pas être préparés du tout à une possible panne d’électricité de longue durée.

Les résultats ont démontré que les personnes vivant sur l’île de Vancouver et dans le nord de la province sont mieux préparées pour faire face aux problèmes qui peuvent survenir à la suite d’une tempête que les gens qui vivent dans la région métropolitaine de Vancouver.

Méthodologie BC Hydro a commandé ce sondage auprès de Majid Khoury et de la firme Ipsos Reid. Menée entre le 8 et le 11 octobre, l’enquête a été réalisée auprès de 803 Britanno-Colombiens à partir d’un questionnaire en ligne. Puisqu'il a été réalisé auprès d'un échantillon non probabiliste, il est impossible de déterminer la marge d'erreur de ce sondage.

Avec les informations de Meera Bains