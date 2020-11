Le Manitoba élargit son service d’aide aux victimes de violence conjugale

Les victimes qui cherchent à obtenir justice sont souvent confrontées à des défis supplémentaires lorsqu'elles tentent de naviguer dans le système judiciaire, ce qui peut être une expérience bouleversante , déclare le ministre de la Justice, Cliff Cullen, dans un communiqué de presse vendredi.

Le service d'aide aux victimes de violence conjugale a été élargi pour aider les victimes dont les conjoints actuels ou anciens sont impliqués dans des procédures de justice réparatrice.

La justice réparatrice cherche à réparer les torts, à traiter les circonstances qui ont contribué au crime et à soutenir les victimes et les auteurs de violence à déterminer eux-mêmes leur guérison , indique le communiqué.

Deux travailleurs de justice réparatrice travailleront aux dossiers de déjudiciarisation de la violence entre conjoints intimes à Winnipeg.

Des programmes de groupe seront également disponibles à compter du mois de novembre, dont un nouvel atelier en ligne sur les relations saines.

L'atelier aidera les victimes dont les affaires sont traitées par la justice réparatrice et abordera des sujets tels que l'impact de traumatismes, les moyens de rester en sécurité et l'autogestion de la santé.

Il s'agit d'un changement important dans l’espoir de briser le cycle de la violence. Cliff Cullen, ministre de la Justice

Au Canada, la violence a augmenté lors du confinement au printemps dernier, selon une enquête nationale menée auprès des personnes qui ont travaillé avec des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale pendant la pandémie.

Dès le début de la pandémie, les organismes d'aide aux victimes de violence conjugale ont indiqué qu'elle allaient souffrir à à la suite des consignes entourant le confinement.

L'enquête menée auprès de 376 employés et bénévoles travaillant dans des maisons de transition, des refuges, des centres d'immigration et d'autres organismes sociaux d'un océan à l'autre affirme que ces craintes étaient fondées.

La COVID-19 entraîne des tensions plus importantes pour les familles et nous sommes très heureux que notre gouvernement soit en mesure de fournir des services pour assurer la sécurité et le bien-être des victimes , souligne la ministre responsable de la Condition féminine, Cathy Cox, dans le communiqué.

Cliff Cullen rappelle que le Service de résolution des conflits familiaux a été lancé en juin pour apporter un soutien aux familles qui traversent une séparation ou un divorce.

L'aide comprend des guides familiaux et des spécialistes de la violence conjugale qui apportent un soutien et orientent les familles. Les spécialistes travaillent avec des médiateurs qui peuvent intervenir tôt dans la rupture d'une famille pour soutenir des comportements plus sains, indique le communiqué de presse.

Le programme est intégré à la direction des Services aux victimes du ministère de la Justice afin de coordonner les services entre les systèmes judiciaires et au-delà de la conclusion des affaires juridiques.

Cliff Cullen annonce également que le programme de formation à la désignation des ordonnances de protection, qui permet au personnel des organisations du Manitoba d'aider les victimes de violence conjugale à demander des ordonnances de protection aux tribunaux, sera disponible en ligne plus tard ce mois-ci.

La violence entre conjoints est un problème croissant que nous prenons très au sérieux , ajoute-t-il.

Ces initiatives et d’autres continueront à accroître le soutien et à aider à assurer la sécurité des Manitobains.

Le gouvernement rappelle qu'en cas d'urgence, les gens doivent composez le 911 ou appelez le service de police local.

Avec les informations de CBC