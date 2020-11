On ne peut s'empêcher à Moscou de constater que la question de l'ingérence russe a été évacuée, du moins pour le moment, des doléances et des déchirements internes aux États-Unis en ces lendemains d’élections chaotiques.

Le recomptage des votes, la contestation judiciaire, les sorties incendiaires de Donald Trump et surtout son refus de capituler, même une semaine après sa défaite, sont exploités par les médias russes et présentés comme une preuve de plus du grand déclin de l’empire américain .

Ce spectacle d'une superpuissance qui coule est envoûtant , a même déclaré le député de la Douma Viatcheslav Nikonov en commentant la chose sur les ondes de Rossiya 24.

Pour les médias d’État, c’est surtout l’occasion de semer le doute et de rendre la pareille aux Américains, qui ont souvent accusé Vladimir Poutine d'élections truquées et malhonnêtes.

M. Poutine refuse ainsi de féliciter le président désigné Joe Biden en attendant que le résultat du vote soit officiel. Dans les faits, toutefois, le Kremlin se prépare, du moins sur le plan diplomatique, à un ton plus dur à son égard une fois que Joe Biden s’installera à la Maison-Blanche au mois de janvier.

Dans tous les cas, nous espérons pouvoir établir un dialogue et convenir des moyens de normaliser nos relations bilatérales avec le prochain président américain. Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine

Plusieurs des analystes et des experts que nous avons consultés s'entendent pour dire que le duel Biden-Poutine ne changera pas grand-chose à ce qui est devenu une des relations les plus complexes et les plus houleuses de la planète. Néanmoins, le départ de Donald Trump du bureau ovale comporte, selon eux, certains avantages.

Un dialogue moins toxique

Selon Tatiana Stanovaya, fondatrice de la firme d’analyse R.Politik, il n’existe pas de vision unique au Kremlin sur les conséquences éventuelles d’une présidence Biden. Elle évoque même deux visions qui s'affrontent au sein de la garde rapprochée du président Poutine, dont une qui est d’avis que les quatre années sous Trump auront causé plus de tort que de bien à la Russie.

Il y a maintenant un espoir qu'une victoire démocrate puisse avoir au moins un avantage, celui d'éloigner les projecteurs de la question de l'ingérence russe et de rendre ainsi tout dialogue avec la Russie moins toxique. Tatiana Stanovaya

Il est évident, selon elle, que la Russie est devenue un outil clé pour l’opposition politique aux États-Unis, et le Kremlin espère désormais que ce facteur disparaîtra en faveur d’un dialogue bilatéral plus sain. Elle voit d'ailleurs en Joe Biden un homme d'expérience qui aura une politique étrangère plus stable et plus prévisible que celle de Donald Trump.

L’analyste reproche notamment au président sortant de s'être entouré d’une équipe qui n’avait ni l'expertise ni la compréhension des spécificités de la diplomatie russe nécessaires pour négocier de façon constructive avec Moscou dans les grands dossiers, en commençant par les armes stratégiques.

Joe Biden, membre du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, est reçu à Moscou en janvier 1988 par Andrei Gromyko, président du praesidium du Soviet suprême de l'URSS. Photo : TASS / Eduard Pesov

Nouvel espoir pour l’accord sur le nucléaire

Quoique moins optimiste sur l’avenir des relations entre la Russie et les États-Unis en général, l’analyste Fedor Lukyanov note lui aussi un seul point sur lequel Joe Biden et Vladimir Poutine pourraient s’entendre presque sur-le-champ : le renouvellement du traité de désarmement nucléaire New Start, qui expire l’an prochain.

La première mouture de ce traité clé avait été signée en 1991 par les présidents George Bush père et Mikhaïl Gorbatchev, puis renégocié par les présidents Clinton en 1997 et Obama 2011, avec l’aide de Joe Biden à titre de vice-président.

L'ex-président des États-Unis Barack Obama et son homologue russe Dmitri Medvedev ratifient le traité New Start à Prague. Photo : Reuters / Jason Reed

Il y a à peine un mois, cependant, Donald Trump semblait n'avoir aucun intérêt à prolonger la durée de l'accord, bien que les États-Unis et la Russie possèdent à eux seuls près de 90 % des armes nucléaires de la planète.

C’est une occasion en or pour monsieur Biden. Malgré toutes les différences entre Moscou et Washington, si son administration accepte de prolonger le traité pour cinq ans, ce sera très positif pour la relation avec la Russie. Outre la question nucléaire, toutefois, je ne vois pas de domaine de coopération mutuel dans un avenir rapproché. Fedor Lukyanov

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergey Lavrov, en a rajouté jeudi matin lors d’une conférence de presse, tout en s’abstenant de souligner l’élection de Joe Biden.

Tout le monde gagnerait si le nouveau traité de contrôle des armes nucléaires Start était prolongé sans condition préalable, mais il vaut la peine d'attendre le règlement de la situation politique américaine. Sergey Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie

Andrei Gromyko, président du praesidium du Soviet suprême de l'URSS, et Joe Biden, à Moscou en 1988, lors de négociations sur la ratification du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Photo : TASS / Eduard Pesov

Un cinquième président américain pour Vladimir Poutine

Bill Clinton en fin de mandat, puis George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump dès leur arrivée à la Maison-Blanche, avaient tous envisagé de normaliser les relations avec Moscou.

Cependant, les 20 années au pouvoir de Vladimir Poutine ont été marquées par une détérioration constante des relations bilatérales avec les États-Unis, particulièrement après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. C’est d’ailleurs Joe Biden, alors vice-président sous Barack Obama, qui avait mené la charge pour imposer des sanctions à la Russie et la punir du conflit armé qui s’en était suivi dans l’est de l’Ukraine.

Sans compter que Joe Biden a souvent attaqué en public le président russe, y compris lors d’une visite à Moscou en 2011, où il avait clairement dit que Vladimir Poutine ne devrait pas solliciter la présidence de nouveau. Après son deuxième mandat à titre de président, Vadimir Poutine a occupé le poste de premier ministre de 2008 à 2012.

Joe Biden est ainsi perçu en Russie comme l'ennemi que le Kremlin connaît bien, ce qui pourrait avoir l’avantage de ne pas créer de fausses attentes d’un côté comme de l'autre, explique Tatiana Stanovaya.

En 2016, les dirigeants russes ont pris les élections américaines avec beaucoup d’émotion. Ils avaient vraiment un parti pris pour Donald Trump. Mais maintenant, ils savent très bien que, quoi qu’il arrive, il faut s'attendre au pire scénario. Tatiana Stanovaya

Des sanctions qui sont là pour rester

Pour la journaliste Julia Latynina, animatrice à la radio Écho de Moscou, les piètres relations entre les deux pays ne dépendent pas de l’occupant de la Maison-Blanche, mais sont plutôt le résultat du comportement belligérant de la Russie , ce qui, à son avis, ne risque pas de changer de sitôt.

Je ne vois pas de changement majeur puisque l'économie russe est en baisse. Cela signifie que monsieur Poutine peut devenir de plus en plus belliqueux , explique-t-elle.

Si Joe Biden a promis dans ses nombreux discours et engagements électoraux de tenir tête aux régimes autoritaires comme celui de Vladimir Poutine et de ne pas tolérer les abus de ce dernier, les États-Unis comme l'Europe, dit-elle, choisissent leurs batailles avec prudence.

Ce qui fait dire à plusieurs analystes que toute nouvelle sanction contre la Russie de la part des États-Unis sous Joe Biden sera équilibrée pour ne pas nuire à leurs propres intérêts économiques.

Selon Tatiana Stanovaya, l’Occident est devenu, la plupart du temps, le spectateur d'une politique étrangère de la Russie qui va bien au-delà de sa zone d’influence traditionnelle dans l’espace post-soviétique, que ce soit en Syrie ou en Afrique, voire dans des pays comme la Turquie et la Chine depuis les quatre dernières années.

La Russie estime avoir réalisé de grands succès dans le contexte des échecs de l'Occident, ce qui lui permet de se positionner en tant que modèle meilleur et plus efficace que celui des États-Unis.

Tatiana Stoyanova dit qu’elle ne se fait pas d’illusion quant aux mois ou aux années à venir avec Joe Biden comme président. La méfiance et l'hostilité seront de mise.