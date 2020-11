1301 nouveaux cas de COVID-19 et 30 décès de plus au Québec

Parmi les 30 décès recensés par la santé publique, 9 sont survenus au cours des 24 dernières heures, 16 sont survenus entre le 6 et le 11 novembre, 1 est survenu avant le 6 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.

Ces nouvelles pertes de vie portent à 6585 le nombre total de personnes emportées par la pandémie au Québec depuis février dernier. La santé publique précise par ailleurs qu'un décès a été retiré du bilan global après que l'enquête eut démontré qu'il n'était pas lié à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations, qui avait augmenté de façon notable cette semaine est quant à lui demeuré stable par rapport à la veille, avec un total de 583 personnes hospitalisées en raison du coronavirus dont 85 sont traitées aux soins intensifs, soit une de moins que la veille.

Le nombre de prélèvements réalisés dans la province le 11 novembre s'élèvent à 28 586, pour un total de 3 426 087.

Risque hospitalisation élevé, selon les projections de l’INESSS

Les nouveaux cas de COVID-19 à risque d’hospitalisation sont à la hausse, notamment chez les personnes âgées. C’est ce qui ressort des projections de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dans sa plus récente mise à jour.

Avec une augmentation de 65 % de cas chez les personnes de 80 ans et plus et 40 % chez celles ayant un profil avec forte comorbidité au cours de la semaine du 2 au 8 novembre, l’INESSS estime que 453 d’entre elles présentent un risque élevé d'hospitalisation , une augmentation de 40 % par rapport à la moyenne des 4 dernières semaines qui était de 325, ce qui pourrait exercer une plus forte pression sur le réseau hospitalier.

L’INESSS précise toutefois que l'ampleur de cette augmentation varie selon les régions et les projections pour l'ensemble du Québec ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des quatre prochaines semaines.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en prend acte et indique qu' en dépit des risques de débordement des hôpitaux qui demeurent encore à écarter pour les prochaines semaines, la situation s'avère un peu plus inquiétante cette fois-ci .

En raison d'une hausse notable du nombre de cas chez certaines clientèles plus vulnérables, on peut anticiper que la hausse des besoins hospitaliers se poursuivra dans les prochains jours. ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé