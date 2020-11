73 000 ménages ruraux au N.-B. auront accès à un meilleur service Internet

Il s’agit notamment de fournir à 63 000 ménages en milieu rural l’accès à un service Internet ayant une vitesse de 100 mégabits par seconde (Mb/s) et de fournir à 10 000 ménages de plus situés dans des régions éloignées de la province l’accès à un service Internet par satellite ayant une vitesse pouvant atteindre 25 Mb/s.

De gauche à droite, le ministre responsable de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman, le président et chef de la direction d'Xplornet, Allison Lenehan, et le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, annoncent le passage à la deuxième phase du projet. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Cette phase coûtera 131 millions de dollars, estiment les gouvernements. L’entreprise Xplornet, un partenaire dans ce projet, compte investir 91 millions de dollars. Le gouvernement fédéral investira pour sa part 40 millions de dollars.

La première phase du projet financée en 2018 par le provincial (10 millions de dollars) et Xplornet (20 millions de dollars) est terminée. Elle a permis de fournir à 10 000 ménages et entreprises en milieu rural un service Internet plus rapide et plus fiable, selon les gouvernements.

Plus de détails à venir.