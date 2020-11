La ville de Brandon au Manitoba va enfin bénéficier d’un nouveau viaduc à 65 M$

Les travaux vont permettre de créer une nouvelle travée à quatre voies qui comprendra un pont séparé pour les piétons et les transports actifs.

La structure actuelle à trois voies a été construite il y a plus de 50 ans. Le projet est estimé à 65 millions de dollars.

La promesse de remplacer le vieux pont de l'autoroute 10 qui enjambe la voie ferrée du Canadien Pacifique ( CPCanadian Pacific ) a été faite pour la première fois dans le discours du Trône de 2013 lorsque le gouvernement provincial était néo-démocrate (NPDNouveau parti démocrate ), puis répétée deux ans plus tard.

En raison de la croissance de la région et de l'importance de notre route principale, l'actuel passage supérieur de Daly a créé un goulot d'étranglement embêtant pour les automobilistes et les piétons , a déclaré le ministre de l'Infrastructure, Ron Schuler, dans un communiqué de presse vendredi matin.

La conception comprendra également de nouvelles rampes d'accès et de sortie pour relier la 18e rue à l'avenue Pacific, de nouveaux sentiers et des améliorations des trottoirs et des chaussées , a-t-il affirmé.

Les travaux préparatoires impliqueront quelques démolitions qui devraient commencer en décembre, notamment celle du bâtiment Kullberg.

Le gouvernement provincial espère que l'ancien pont pourra être utilisé autant que possible pendant la construction du nouveau.

Ce dernier devrait être achevé en octobre 2023, selon la province.

Avec les informations de CBC