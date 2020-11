Les policiers enquêtent sur un incendie suspect sur la 8e rue à Rouyn-Noranda

Le feu s’est déclaré vers 2 h 30 dans un garage de la 8e rue.

Le feu s'est propagé au garage voisin et se serait aussi propagé à deux véhicules. Un bâtiment où il y avait des logements a été légèrement endommagé. Les intervenants on dû évacuer par mesure préventive une trentaine de personnes considérant la présence très importante de fumée, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé , raconte Nancy Fournier de la Sûreté du Québec

L'incendie est considéré comme suspect.

Des policiers de la Sûreté du Québec enquêtent sur cet incendie suspect. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault