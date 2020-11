Ottawa investit 1,5 G$ de plus dans la formation de travailleurs

Ottawa versera 1,5 milliard de dollars de plus aux provinces pour les aider à offrir des formations aux Canadiens qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau vient de le confirmer lors d’une conférence de presse donnée à Ottawa en compagnie de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre, Carla Qualtrough.

Les autorités de l’Agence canadienne de la santé publique sont aussi présentes pour faire le point sur la situation de la COVID-19 au pays, à l’heure où le nombre de cas augmente de façon inquiétante partout au pays, exception faite des provinces de l’Atlantique.

Cet investissement, qui s’ajoute à une somme de 3,4 milliards de dollars préalablement accordée à cette fin, vise à aider les Canadiens des groupes sous-représentés et ceux des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, dont la construction, les transports et l’hôtellerie, à accéder rapidement à des services d’aide pour réintégrer le marché du travail , indique un communiqué du bureau du premier ministre.

Ces services pourraient comprendre de la formation professionnelle, de la formation en milieu de travail, de la formation parrainée par l’employeur, de l’aide financière et des avantages sociaux, des services d’aide à l’emploi et d’orientation professionnelle et des possibilités d’emploi.

La part de chacun : Ontario : 614 millions de dollars

Québec : 303 millions de dollars

Colombie-Britannique : 212 millions de dollars

Alberta : 185 millions de dollars

Manitoba : 47 millions de dollars

Saskatchewan : 42 millions de dollars

Nouvelle-Écosse : 37 millions de dollars

Nouveau‑Brunswick : 22 millions de dollars

Terre-Neuve-et-Labrador : 19 millions de dollars

Île-du-Prince-Édouard : 6 millions de dollars

Territoires du Nord-Ouest : 3 millions de dollars

Nunavut : 3 millions de dollars

Yukon : 3 millions de dollars

M. Trudeau a aussi annoncé vendredi que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec sera prolongée jusqu’au 15 janvier 2021.

Jeudi soir, M. Trudeau a discuté avec ses homologues provinciaux de la hausse importante et alarmante du nombre de cas de COVID-19 qui a été enregistré récemment à l’échelle du pays , selon un compte rendu de la conversation qui a été rendu public par son bureau.

Le premier ministre a demandé aux premiers ministres [des provinces] de définir précisément ce dont ils ont besoin pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et maîtriser la propagation du virus sur leur territoire , peut-on y lire.

Il leur a assuré que le gouvernement fédéral continuera de fournir une aide aux provinces et aux territoires et qu’il fera tout en son pouvoir, pour aussi longtemps qu’il le faudra, afin de protéger et soutenir les Canadiens .

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau a pressé ses homologues provinciaux et des maires d’en faire plus pour endiguer l’épidémie, mais en prenant bien soin de ne montrer personne du doigt nommément.

Il a plaidé que son gouvernement a précisément mis en place une série de mesures de soutien économique qui permettent aux autorités provinciales d’agir de façon décisive pour protéger la santé de leurs concitoyens.

Une rencontre fédérale provinciale début décembre

Une rencontre fédérale-provinciale consacrée au financement à long terme des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS) aura lieu au début de décembre, a annoncé vendredi le premier ministre du Québec, François Legault, qui assure la présidence tournante du Conseil de la fédération.

Rappelons que les provinces se sont récemment entendues pour que la part fédérale du financement des soins de santé assurée par Ottawa passe de 22 %, selon leur évaluation, à 35 %. Il s’agit d’un grief de longue date qui est revenu à l’avant-scène en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le pays.

Plus de détails à venir.