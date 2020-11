Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 82 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès

Aujourd’hui on a moins de cas. On peut saluer cette journée-là qu’on vit , a souligné la ministre Andrée Laforest lors d'un point de presse. Le directeur de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a toutefois rappelé qu'il faut demeurer prudent avec les données d'une seule journée. Nous ce qu’on regarde c’est vraiment la grande tendance. Une seule journée comme indicateur n’est pas un indicateur vraiment fiable .

La PDGprésident-directeur général du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a précisé que 230 membres du personnel du réseau de la santé sont touchés par la COVID-19 ou en isolement préventif. Plus tôt dans la journée, Julie Labbé a voulu rassurer la population lors d’une entrevue à l’émission C’est jamais pareil, disant que la situation est sous contrôle, mais fragile .

Ajout d'une clinique de dépistage

Avec la hausse du nombre de cas des dernières semaine, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a confirmé en conférence de presse l’ajout d’une nouvelle clinique de dépistage aux quatre déjà existantes.

Elle sera située à la Place Nikitoutagan, dans l’arrondissement de Jonquière, et sera ouverte tous les jours, de 8 h à 16 h. Les équipes du CIUSSS travaillent à mettre en place les installations le plus rapidement possible. Nos gens sont là de jour, de soir et de nuit s’il le faut , souligne la présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Julie Labbé.

L'ouverture de cette nouvelle clinique permettra d'ouvrir 300 plages horaires supplémentaires pour des tests de dépistage. Les rendez-vous devront être pris par le portail Clic Santé.

Des renforts

La ministre Andrée Laforest a annoncé l’ajout de 10 à 20 enquêteurs du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour mener les enquêtes épidémiologiques et aider à réduire les délais d’attente.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait aussi confirmé jeudi que des renforts seront envoyés dans la région pour répondre à la hausse d’achalandage dans les cliniques de dépistage et supporter les équipes.

Jeudi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait 197 nouveaux diagnostics positifs à la COVID-19. La veille, 198 cas étaient enregistrés. La région est la plus touchée au prorata de sa population, avec 1196 cas actifs.

