COVID-19 : fermeture préventive des bureaux municipaux aux Escoumins

Dans un communiqué, la Municipalité indique que c'est l'enfant d'un employé qui a été en contact indirect avec une personne ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.

Pour l’instant, les autorités municipales disent agir par mesure préventive et assurent qu’aucun employé n’a contracté le virus.

Le maire, André Desrosiers, demande à la population de rester vigilante et d’éviter le plus possible les déplacements à l’extérieur de la région, notamment au Saguenay–Lac-St-Jean et dans Charlevoix, où les cas de coronavirus sont nombreux.

Il y a beaucoup de personnes dans notre population qui vont magasiner les fins de semaine en direction du Saguenay et on veut éviter ça le plus possible parce qu’il y a plusieurs cas , illustre le maire Desrosiers

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti