Systèmes de communication instables au SPVQ : « Le maire nous a menti »

L'administration Labeaume est accusée d'avoir caché la vérité concernant les ratés de deux systèmes de communication de la police de Québec. Des défaillances mises en lumière le soir de l'attaque au sabre dans le Vieux-Québec et pourtant connues depuis des mois par les autorités municipales.

Les réactions aux révélations de Radio-Canada sont vives et sans appel. Du côté des oppositions à l'hôtel de ville, le message est le même : l'administration Labeaume a menti .

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, juge la situation scandaleuse et exige des explications. On nous a doré la pilule , affirme M. Rousseau au sujet de l'un des systèmes qui a connu des instabilités le 31 octobre dernier, soit le Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec (SÉRAQ).

Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Il s'agit du nouveau système d'ondes policières, implanté en juillet 2019 au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui permet aux agents de communiquer entre eux sur le terrain. Le SÉRAQ s'appuie sur des technologies qui étaient jusqu'ici principalement utilisées en Europe.

On nous fait croire qu'on a la huitième merveille du monde, mais c'est faux, archi faux. Les citoyens ont besoin de savoir si les 30 millions qui sont investis [...] valent la peine. Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec

Le chef de Démocratie Québec fait référence à un comité plénier tenu le 15 octobre dernier à la Ville de Québec, lors duquel les responsables de la mise en place du SÉRAQ, dont le conseiller d'Équipe Labeaume Patrick Voyer, vantaient les mérites de ce nouveau système. Le SÉRAQ avait été qualifié de robuste et de résilient

Gosselin demande l'exclusion de Voyer

Le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, Jean-François Gosselin, s'est pour sa part dit choqué de voir que la sécurité de la population a été compromise .

Comme Jean Rousseau, il s'est scandalisé des propos rassurants tenus par les représentants de la Ville lors du plénier du 15 octobre. Durant ce comité, l'élu responsable du dossier, M. Patrick Voyer, nous a vendu cette technologie européenne comme étant performante et éprouvée , a-t-il rappelé.

Des informations mensongères nous ont été véhiculées lors du comité plénier. On nous a menti. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle, Québec 21

Or M. Gosselin dénonce qu'aucune mention des problèmes vécus depuis des mois n'a été soulevée lors de comité plénier. On nous a assuré qu'il n'y avait aucun bris de service , s'est-il insurgé.

À son avis, les élus et la population ne peuvent plus avoir confiance en M. Voyer pour piloter le dossier . Il réclame ni plus ni moins de l'exclusion de Patrick Voyer du comité exécutif. Devant la gravité des gestes, je ne vois pas comment M. Voyer peut rester en place. Ce matin, le lien de confiance est brisé.

Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec, en mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Pas le droit à l'erreur

Lors du plénier du 15 octobre, Patrick Voyer, responsable de la sécurité publique à la Ville, reconnaissait lui-même que Québec n'avait pas droit à l'erreur parce qu'on parle de la sécurité des gens .

Pourtant, le soir de l'attaque au sabre japonais, le 31 octobre dernier, la qualité du son n'était pas toujours au rendez-vous. Selon nos informations, cela a compliqué le travail des policiers et forcé certains d'entre eux à avoir recours à leurs téléphones cellulaires pour se transmettre des informations, en pleine chasse à l'homme.

Les oppositions demandent à l'administration Labeaume de prendre le taureau par les cornes et de dresser rapidement un état de la situation avec le chef du SVPQService de police de la Ville de Québec , Robert Pigeon.

Les élus veulent le savoir. Les citoyens veulent le savoir et les policiers et policières veulent savoir dans quoi ils se sont embarqués , a dit Jean Rousseau.

Patrick Voyer, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique. Photo : Radio-Canada

Deux systèmes défaillants

La situation est d'autant plus préoccupante, selon les oppositions, qu'un autre système du SPVQ Service de police de la Ville de Québec a connu des défaillances, le 31 octobre.

La répartition assistée par ordinateur (RAO), qui permet aux policiers de consulter les plus récentes informations disponibles sur un incident à partir du tableau de bord de leur autopatrouille, est tombée en panne pendant la chasse à l'homme. Les difficultés ont poussé les policiers vers le SÉRAQ, lequel était aussi défaillant.

Un document obtenu par Radio-Canada démontre que le chef du SPVQ était au courant des problèmes vécus par la RAO depuis plusieurs mois. Le 5 novembre dernier, M. Pigeon écrivait à la Ville que la situation pourrait avoir des conséquences sérieuses et il exigeait que des solutions soient trouvées sans délai .

Le SPVQ assure que les instabilités des systèmes n'ont eu aucune conséquence sur l'incidence de l'opération policière, le 31 octobre.

Le cabinet du maire de Québec a indiqué que Régis Labeaume n'allait pas émettre de commentaires aujourd'hui.