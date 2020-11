L'adaptation suisse de l'ancien entraîneur des Olympiques de Gatineau Éric Landry

Quelques mois après son arrivée sur le vieux continent, le Gatinois apprivoise encore son nouveau rôle.

C’est certain que c’est complètement différent, d’abord parce que la glace est plus grande. L’attitude des joueurs est différente aussi. Ce sont des professionnels , mentionne Landry.

Éric Landry doit parfois porter le couvre-visage derrière le banc de son équipe des Ticino Rockets en raison de la pandémie de Covid-19. Photo : Imago images / Andrea Branca

Comme il n’y a pas de repêchage en Europe, les joueurs sont au courant qu’ils peuvent signer un contrat avec n’importe quelle équipe. Ils se défoncent le plus possible quand ils sont sur la glace. Éric Landry, entraîneur des Ticino Rockets de Biasca

Le défi était de taille pour l’ancien joueur du Canadien. Il s’est joint à une formation qui accueille les joueurs de différentes organisations de la Ligue A, un peu comme un club-école. Il est donc plus difficile d’instaurer des principes de jeu unifiés et une mentalité de club.

Nous recevons des joueurs de cinq équipes différentes. Chaque joueur, chaque région a ses particularités avec ses forces et ses faiblesses. Il faut identifier rapidement ce qu’on peut apporter comme groupe d’entraîneurs pour améliorer le groupe au complet, mais aussi chaque joueur individuellement , explique Landry.

Éric Landry, donne ses instructions à ses joueurs, alors qu'il était entraîneur des Olympiques de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Son expérience en Suisse, où il a séjourné pendant six saisons comme joueur, l’a certainement aidé à s’intégrer rapidement. La jeunesse de son club également.

Il n’y a pas énormément de vieux joueurs. On a la 2e plus jeune équipe de la Ligue. Ce sont surtout des joueurs de 18 et 19 ans. Je pense que la transition est bonne. Apprendre un tout nouveau style de hockey avec de nouveaux entraîneurs est aussi un pas dans la bonne direction , raconte celui qui a passé trois saisons à la barre des Olympiques.

Nouveau mode de vie

Changer de pays demande toujours une période d’adaptation. Mais, l’arrivée à Biasca, dans la région italienne de la Suisse s’est faite tout en douceur pour Landry.

On est complètement isolé. Un tunnel de 15km nous relie à la Suisse française. Tu es dans les montagnes, c’est fantastique et magnifique , dit Landry avec des étoiles dans les yeux.

Son plus jeune fils, Lukas, l’a accompagné dans cette aventure alors que le reste de la famille est restée en Outaouais. Son autre fils, Manix, est maintenant capitaine des Olympiques.

Les Ticino Rockets représentent Biasca, une petite ville située en Suisse italienne. Photo : Imago images / ANDREA BRANCA

L’équipe de mon fils pratique dans le même aréna que l’équipe que je dirige. On reste à 500m à peine de l’aréna. C’est parfait, même si je suis sur la route, il peut accéder aux entraînements et aux matchs. Tout se fait très facilement. Éric Landry, ancien entraîneur des Olympiques de Gatineau

Le but ultime pour l’entraîneur demeure d’accéder un jour à la Ligue nationale. Il croit que cette expérience sera positive pour la suite des choses.

De passer au niveau professionnel, que ce soit en Amérique ou en Europe, c’est déjà beaucoup d’expérience que tu acquiers , analyse Landry.

La pandémie de Covid-19, par contre, n’est jamais bien loin et complique parfois les choses. Les Ticino Rockets viennent d'être mis en quarantaine en raison d'un cas positif de coronavirus dans l'équipe.

Plusieurs rencontres de la Ligue suisse ont aussi été reportées cette saison et le nombre de spectateurs a été limité dans les arénas de la Ligue suisse.