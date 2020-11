« La situation est sous contrôle, mais fragile », soutient la PDG du CIUSSS

À l’instar des citoyens, la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, regarde avec inquiétude le bilan régional de la COVID-19 s’alourdir de jour en jour.

Même si le contexte actuel est hautement anxiogène, Julie Labbé cherche à se faire rassurante.

Elle souligne que l’équipe du CIUSSScentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n’a pas perdu le contrôle. Selon Mme Labbé, cette situation est directement liée au dévouement constant du personnel de l’organisation.

Il y a des employés qui finissent leur isolement et qui reviennent avec courage pour prêter main-forte [à leurs collègues] , précise-t-elle.

Elle ajoute que des travailleurs de la santé à la retraite acceptent également de mettre la main à la pâte en cette période de crise.

Julie Labbé Photo : Courtoisie CIUSSS

De plus, aucun effort n’est ménagé pour favoriser les nouvelles embauches a expliqué Julie Labbé en entrevue à l'émission C'est jamais pareil. D'après elle, le recrutement est absolument indispensable.

Elle cite un exemple bien précis. Au mois de janvier, 4 personnes effectuaient des enquêtes épidémiologiques. On vient de passer à tout près de 150 , illustre-t-elle.

Mme Labbé salue aussi l’arrivée de renforts en provenance de Québec et de la Côte-Nord. Ça envoie un message de travail d’équipe et de collaboration , estime-t-elle.

Elle rappelle que le système de santé est vaste et que les acteurs y évoluant doivent apprendre à s’épauler.

Selon Julie Labbé, les travailleurs engagés dans la lutte contre le coronavirus mènent une bataille sans merci contre un ennemi implacable . Elle ne s’étonne donc pas du tout de voir que plusieurs d’entre eux se retrouvent à bout de souffle.

Au CIUSSScentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , on espère être en mesure de pouvoir donner les congés des Fêtes pour les membres du personnel, mais on sait qu’on a encore bien des jours difficiles à traverser , conclut-elle.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay