Deuxième jour de scrutin municipal pour les habitants de Saskatoon

Ces bureaux de vote fonctionnent comme le vote par anticipation; les habitants peuvent voter dans ces bureaux, quel que soit leur lieu de résidence.

Notre objectif est de fournir aux citoyens un moyen de voter. Ils ont participé au scrutin en grand nombre, malgré les conditions météorologiques, grâce à des bureaux de vote par anticipation supplémentaires, un vote par correspondance très populaire et 65 bureaux de vote le jour du scrutin , affirme le directeur du scrutin pour les élections municipales de Saskatoon, Scott Bastian­

Il a pris la décision lundi de reporter le scrutin municipal après que de fortes chutes de neige ont rendu la circulation difficile à Saskatoon. Lundi, le gouvernement de la Saskatchewan a donné le droit aux municipalités de la province de reporter leurs élections municipales.

Bureaux de vote : Centre municipal Cosmo

Centre municipal Lawson

Centre municipal Lakewood

Hôtel de ville de Saskatoon

Prairieland Park

Église baptiste Ebenezer à Silverspring

Centre Shaw

Le maire sortant de Saskatoon, Charlie Clark, était d'accord avec la décision de reporter le scrutin. Il espère que les habitants pourront se rendre aux urnes vendredi.

Nous devons avoir un conseil municipal pour gouverner la Ville. Il s’agit d’une question d’équilibre. Je crois qu’il y aura des options et des moyens pour aider les gens à voter , dit Charlie Clark.

Le candidat à la mairie Rob Norris applaudit l’ajout des nouveaux bureaux de scrutin, mais croit que ce sera insuffisant.

Nous devons avoir un bureau de vote par quartier, pour des raisons pratiques pour les gens. Vous ne pouvez pas avoir une soixantaine de bureaux et réduire ce nombre à sept, surtout en ce temps de COVID-19 , affirme Rob Norris.

Six candidats briguent la mairie de Saskatoon. Parmi eux, on compte le maire actuel, Charlie Clark, qui tente d’être réélu. Deux autres candidats bien connus sont en lice : l’ancien député du Parti saskatchewanais Rob Norris et l’ancien maire de Saskatoon, Don Atchison, qui a été en poste de 2003 à 2016.