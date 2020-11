Le Centre de cancérologie devrait ouvrir deux mois plus tard que prévu

Les travaux de 25 millions de dollars ont débuté en août 2019 et ils devraient s’achever en juin 2021.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a retardé de quelques semaines la livraison et l’installation de l’accélérateur linéaire, pour le doter d’une technologie plus performante.

Les plans du futur centre de cancérologie de Rouyn-Noranda, vu de la 9e rue (archives). Photo : gracieuseté Trame

Cette technologie n’était pas disponible au moment d’acheter l’appareil, a expliqué Marc Bergeron, adjoint au directeur des services techniques et logistiques au CISSS-AT, lors du conseil d’administration du 12 novembre. Les professionnels nous disent que tout le monde va vers cette technologie, qui augmente le rendement des tests. Si on ne l’intégrait pas tout de suite, on aurait sûrement voulu acheter cette option l’année prochaine et il aurait fallu refermer le centre pendant trois mois, ce qui n’aurait pas été souhaitable.

L’accélérateur doit être livré le 12 février, ce qui permettra ensuite d’amorcer une période de six mois de formation pour le personnel.

IRM à Amos

Par ailleurs, le nouvel appareil régional d‘imagerie par résonance magnétique (IRM) sera en opération le 5 avril prochain, à l’hôpital d’Amos.

Les travaux de 5,5 millions de dollars devraient être terminés à la fin mars, sans dépassement important de coûts.