Les Estriens pressés d'acheter leur sapin de Noël

Les Estriens sont plus nombreux qu'à l'habitude à vouloir se procurer un arbre de Noël en novembre.

Le producteur de sapins de Noël Jimmy Downey se réjouit de l'engouement hâtif des familles pour la décoration de leur arbre.

La demande est très forte au niveau du Québec. Les clients veulent les arbres plus tôt cette année. Jimmy Downey, producteur de sapins de Noël

Jimmy Downey ne s'étonne pas de la popularité renouvelée pour le temps des Fêtes en cette année de pandémie. Déjà, plusieurs municipalités commencent à installer lumières et décorations de Noël.

Des citoyens installent déjà leurs décorations de Noël à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Dans les rues, les citoyens ont aussi profité du beau temps pour accrocher quelques ornements sur leur terrain.

Le sapin de Noël, c'est un symbole de l'espoir et de la joie. Avec la COVID, plusieurs personnes ont besoin de festivités. Jimmy Downey, producteur de sapins de Noël

L'autocueillette sera ouverte

Malgré la pandémie, Jimmy Downey rappelle qu'il sera possible d'aller récolter son arbre de Noël directement chez le producteur. Les kiosques de vente seront aussi ouverts au public.

On a beaucoup de clients qui nous appellent pour savoir quand on va ouvrir l'autocueillette, c'est une activité qu'ils planifient et ils ont hâte , souligne Jimmy Downey.

Devant l'engouement anticipé cette année et avec les nombreuses mesures sanitaires, l'attente pourrait toutefois être plus longue avant d'avoir son arbre.

La taille des groupes qui pourront circuler dans les plantations sera réduite. Malgré tout, Jimmy Downey affirme qu'avec le retour du froid, les familles peuvent s'attendre à ramener à la maison un sapin qui durera.

Les producteurs sont très contents de voir la gelée au sol. La semaine passée avec la chaleur, ça nous a empêchés de couper. Quand on a des températures fraiches, les arbres se conservent beaucoup mieux , explique le producteur.

Les Estriens devront toutefois patienter jusqu'au 1er décembre pour l'ouverture de l'autocueillette à la Sapinière Downey.