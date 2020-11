Femme autochtone frappée : des chefs de la C.-B. et du Québec exigent une enquête

Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, (APN) Terry Teegee, et le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard demandent une enquête indépendante concernant le déroulement des événements montrés dans une vidéo où une femme autochtone a été frappée. Ils qualifient l'incident d'« agression brutale ».

La vidéo montre Genesta Garson, une femme de 19 ans membre de la Nation crie Tataskweyak, frappée par un agent de sécurité communautaire dans un détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Thompson dans le nord du Manitoba en 2018.

Elle est ensuite tombée sans connaissance et s’est frappé la tête sur le mur avant de s’écrouler sur le plancher de ciment. Deux agents de sécurité communautaires l’ont pris par la main pour la traîner jusqu’à une cellule.

Attention : cette vidéo contient des images qui pourraient choquer.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une femme en détention frappée par un agent de sécurité communautaire de Thompson Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

CBC/Radio-Canada a obtenu la vidéo grâce à une demande auprès de la cour. À la suite de la publication de la vidéo cette semaine, la commandante de la GRCGendarmerie royale du Canada du Manitoba, Jane MacLatchy, demande une révision de la formation des agents de sécurité et des agissements des agents durant cette soirée.

Si on considère l’historique de la GRC et son traitement envers les Autochtones, on ne peut pas lui faire confiance pour enquêter sur cette affaire de façon juste. Terry Teegee et Ghislain Picard, chefs autochtones

La vidéo était difficile à regarder et je reconnais que beaucoup de personnes sont troublées concernant ce qui s’est passé dans le détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de Thompson , avoue la commandante de la GRCGendarmerie royale du Canada du Manitoba, Jane MacLatchy, dans une déclaration écrite envoyée par courriel mardi.

Après avoir déposé une plainte, Genesta Garson raconte à CBC/Radio-Canada que des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada sont venus chez elle à de nombreuses reprises pour lui demander de retirer sa plainte.

La GRCGendarmerie royale du Canada continue d’ignorer son propre historique de violence et d’abus envers les Autochtones dans ce pays et une enquête indépendante concernant l’agression de Genesta Garson est nécessaire , écrivent Terry Teegee et Ghislain Picard.

Aucune enquête indépendante officielle

Une poursuite civile a été lancée par Genesta Garson contre la GRCGendarmerie royale du Canada et une de ses agentes, la ville de Thompson (l'employeur des agents de sécurité communautaire) et deux de ses agents de sécurité.

Il faut une surveillance publique accrue par les responsables de l’application des lois et une révision du système actuel pour prévenir la violence et la mort des femmes autochtones. Terry Teegee et Ghislain Picard, chefs autochtones

L’Unité d’enquête indépendante (UEI) du Manitoba ne se chargera pas du dossier. Ce n’est pas de leur ressort puisqu’un agent de sécurité communautaire a frappé Genesta Garson. L’ UEIL’Unité d’enquête indépendante ne précise pas qui devra se charger de l’enquête.

Genesta Garson estime avoir peur des policiers depuis l’incident.

Trop de femmes autochtones ont peur de la police à cause de leur expérience de harcèlement et d’abus , concluent les chefs dans leur déclaration.

Avec les informations de Kristin Annable