Adib Alkhalidey lance un premier album sous le pseudonyme d’Abelaïd

Sacré Révélation de l’année 2013 au Gala Les Oliviers, on le connaît comme acteur (Like-moi!, Matthias et Maxime), réalisateur (Mon ami Walid) et entrepreneur (le festival Dr Mobilo Aquafest). L’humoriste de 32 ans semble toutefois avoir d’autres cordes à son arc qu’il souhaite montrer au public. À la fin octobre, ce dernier avait fait paraître une mystérieuse vidéo de la chanson L’indolence, signée par un certain Abelaïd Kydhali .

L’album réalisé par Mathieu Magny nous offre une électro planante, à la croisée des chemins entre de Stromae et Pierre Lapointe; une musique que l’on imaginerait bien dans une scène pivot d’un film de Xavier Dolan.

Voix graveleuse et intense, textes profonds, accords mineurs et mélancolie, l’humoriste multidisciplinaire est bien loin du registre auquel il nous a habitués sur scène.

À travers neuf chansons aux titres évocateurs (La haine, Rêves acides, Failles fortuites), on découvre un artiste vulnérable et candide, qui nous plonge dans une exploration de l'âme humaine.