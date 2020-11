Pékin félicite Biden une semaine après l’annonce de sa victoire

Le gouvernement chinois a adressé vendredi ses félicitations au président élu américain, Joe Biden, et à sa colistière, Kamala Harris, près d'une semaine après l'annonce de leur victoire , alors que Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite.

Nous respectons le choix du peuple américain. Nous adressons nos félicitations à M. Biden et à Mme Harris. […] Nous comprenons que les résultats des élections américaines seront établis conformément aux lois et aux procédures américaines. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Au lendemain de l’annonce de la victoire de Joe Biden, la plupart des pays ont félicité le président élu, mais la Chine et la Russie ont tardé à le faire.

Plus tôt, des agences américaines chargées de la sécurité des élections ont affirmé n'avoir aucune preuve d'un piratage de la présidentielle. Une déclaration qui contredit le président sortant Donald Trump, qui alléguait jeudi que 2,7 millions de votes en sa faveur auraient été effacés un peu partout dans le pays.

Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit , soulignent ces autorités, dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure.

Bien que nous sachions que notre processus électoral fait l'objet de nombreuses affirmations sans fondement et de campagnes de désinformation, nous pouvons vous assurer que nous avons une confiance absolue dans la sécurité et l'intégrité de nos élections , insistent-elles.

Le démocrate Joe Biden, qui a rassemblé cinq millions de suffrages de plus que le président sortant à l'échelle nationale, a consolidé sa victoire jeudi en remportant l'Arizona, rapportent les médias.

Cela porte à 290 le nombre de grands électeurs pour Joe Biden, contre 217 pour le républicain Donald Trump. Un total de 270 grands électeurs sont nécessaires pour remporter la Maison-Blanche.