Inquiétudes en Outaouais face à la possibilité de prolonger les cours jusqu’en juillet

On vient encore imposer des conditions plus difficiles au personnel enseignant alors qu'ils sont déjà très épuisés , a dénoncé la présidente du syndicat, Suzanne Tremblay en entrevue à Radio-Canada.

Au mois de juillet dans les écoles, il va faire du 40-41-42°C et ce n'est pas des conditions qui sont propices à l'apprentissage ni à l'enseignement des élèves. Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

Le gouvernement de François Legault étudie plusieurs scénarios pour limiter la propagation de la COVID-19 au sein des établissements scolaires.

Si rien n’est coulé dans le béton, la possibilité de devancer ou de prolonger le congé du temps des Fêtes est étudiée. Le cas échéant, les cours pourraient se terminer à la fin du mois de juin ou même en juillet, a expliqué le premier ministre lors d’un point de presse jeudi.

Suzanne Tremblay est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

M. Legault arrive déjà sans consulter avec sa solution à lui , se désole Mme Tremblay. Ça n'a aucun sens de vouloir prolonger cette année scolaire là. Il y a d'autres solutions, je vous le dis.

Au Québec, 1174 classes sont présentement fermées en raison de la présence du coronavirus. On voit que le virus est bel et bien présent , s’inquiète Suzanne Tremblay. On avait demandé d’abord un meilleur dépistage dans nos écoles.

La présidente du syndicat souhaite que le gouvernement adopte les plans d’urgence préparés par les centres de service scolaire, qui prévoit l’enseignement en ligne, plutôt que de fermer les écoles et prolonger l’année scolaire.

Est-ce que c'est parfait l'enseignement à distance? C’est certain que ce n’est pas comme être à l'école, mais il y a plusieurs profs qui se questionnent sur comment se fait-il qu'on a travaillé sur des plans d'urgence et qu'on n’est pas en mesure de les mettre en place , indique Mme Tremblay.

Le gouvernement caquiste entend consulter les différents syndicats avant de prendre une décision.