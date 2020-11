Dernière heure : de jeunes Ontariennes remportent une première manche contre la province

Le gouvernement Ford avait tenté au printemps de faire annuler le recours de sept jeunes Ontariennes, en soutenant qu'il y avait peu de possibilités réelles qu'elles remportent leur cause devant les tribunaux.

Une juge de la Cour supérieure de l'Ontario a néanmoins statué le contraire jeudi et rejeté la requête de la province, ce qui signifie que le gouvernement Ford devra défendre son programme environnemental devant les tribunaux.

Radio-Canada a obtenu en primeur une copie de la décision.

Dans son jugement, la magistrate Carole Brown statue notamment que les tribunaux ont le devoir de vérifier si les politiques des conservateurs en matière de changements climatiques briment les droits constitutionnels de ces jeunes.

Les conservateurs ont adopté en novembre 2018 la Loi annulant le programme de plafonnement et d'échange, en rabaissant du même coup les cibles de réduction des émissions de GESgaz à effet de serre de la province.

L'organisme non partisan Écojustice, qui se spécialise dans les causes juridiques environnementales, est l'une des parties qui ont décidé de défendre la cause des cinq jeunes adultes et des deux adolescentes.

