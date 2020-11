C’est une grave défaite pour le pluralisme politique à Hong Kong, et peut-être la fin du principe un pays, deux systèmes , censé s’appliquer jusqu’en 2047 dans l’ancienne colonie britannique, qui devait lui laisser pendant 50 ans l’État de droit, la liberté d’expression et la séparation des pouvoirs.

Mais tout cela paraît terminé ou presque, 27 ans avant l’échéance.

Règlement-coup de massue

Le coup de massue est arrivé de Pékin au début de la semaine. Avec un règlement qui permet désormais au gouvernement local – officiellement autonome , mais plus grand-monde ne croit aujourd’hui à l’autonomie de Hong Kong! – de disqualifier tout député perçu comme une menace à la sécurité nationale. Et ce, en vertu d’une loi en vigueur depuis presque cinq mois, dite de sécurité nationale .

La nouveauté, ici, est que l’inéligibilité d’un candidat ou d’un député en fonction peut désormais être décrétée par l’exécutif, sans avoir à obtenir un jugement de cour comme c’était le cas jusqu'à présent.

Ce nouveau développement signifie que l’étau se resserre inexorablement autour des dernières libertés politiques à Hong Kong, depuis l’imposition de la fameuse loi imposée par Pékin le 30 juin.

Il y avait encore, au début de cette semaine fatale du 9 novembre, 19 députés d’opposition, sur un Conseil législatif qui en compte officiellement 70. Ce chiffre avait diminué régulièrement depuis un an, au fil des répressions, poursuites, intimidations, et aussi de quelques exils devant les menaces d’arrestation.

Aujourd’hui, ce chiffre est tombé à zéro.

Carrie Lam vite sur la gâchette

Fait à souligner : ce dernier règlement venu de Pékin, ajouté à la loi a immédiatement été invoqué et utilisé par Carrie Lam, la mal-aimée chef de l’exécutif hongkongais. Qu’elle l’ait fait sur les ordres de Pékin, ou de son propre chef pour montrer son zèle et sa loyauté, le résultat est le même.

Les quatre expulsés du Conseil avaient été mêlés non seulement aux manifs de l’année dernière, comme des centaines de milliers de Hongkongais, mais aussi aux heurts survenus ensuite dans l’enceinte du Conseil législatif.

De plus, ces quatre-là avaient ouvertement appelé le reste du monde à imposer des sanctions contre Pékin et contre Hong Kong après l’adoption de la fameuse loi en juin.

Il n’en fallait pas davantage pour tomber dans la catégorie collusion avec l’étranger (qui fait explicitement partie de cette loi). Du point de vue de Pékin, c’était la goutte qui a fait déborder le vase.

L'annonce du report des législatives a été faire vendredi soir par la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam. Photo : La Presse canadienne / AP/Kin Cheung

Un an plus tard : un autre monde

Il semble loin, le temps des manifestations monstres de l’été 2019, et des élections de districts de novembre, remportées haut la main par l’opposition.

En quelques mois, le climat a changé du tout au tout à Hong Kong, entre ces manifestations pleines de détermination et d’esprit de résistance – que j’ai pu voir moi-même sur place en juillet 2019 – suivies de cette mobilisation aux urnes (immense bras d’honneur en direction de Pékin) et le coup de massue qui semble avoir assommé l’opposition depuis six mois.

Le très jeune opposant Joshua Wong, coqueluche des médias étrangers, a expliqué que même les plus courageux, les plus mobilisés peuvent un beau matin se réveiller effrayés, paralysés. Tétanisés par la perspective d’être arrêtés puis extradés en Chine, afin d’y être jugés pour dissidence politique.

Perspective en effet terrifiante.

Une manifestation antigouvernementale dans le district de Central à Hong Kong Photo : Reuters / Laurel Chor

Novembre 2019 : triomphe de l’opposition

Pourtant, il y a un an, l’opposition triomphait aux élections locales, remportant la quasi-totalité des districts. Cette consultation démocratique n’élisait pas des députés au Conseil législatif; c’étaient des élections de type municipal qui, contrairement à celles du parlement, concernaient tous les sièges, sans aucune restriction.

Autrement dit, de vraies élections libres qui ont permis – pour la première et peut-être la dernière fois à Hong Kong – de bien mesurer les appuis réels de l’opposition dans la population.

Les chiffres étaient éloquents. En arrondissant, l’opposition a obtenu environ 90 % des sièges avec près de 60 % des voix grâce au bon vieux scrutin uninominal à un tour, hérité des Anglais! Une espèce de référendum qui a permis de compter les appuis des deux camps. Et là, on a pu le voir plus clairement que jamais : 60-40 pour les démocrates.

Rétrospectivement, on peut conclure que cette élection, qui suivait les manifs en cascade de l’été, a représenté un signal d’alarme pour Pékin, où l’on ne voulait surtout pas que la même chose se reproduise au Conseil législatif. Conseil législatif où justement, devaient se tenir des élections en septembre 2020 repoussées d’un an.

L'absence des députés prodémocratie au LegCo laisse un vide physique, mais aussi symbolique, puisque tout l'espace sera désormais occupé par des pro-Pékin. Photo : La Presse canadienne / AP/Vincent Yu

Enterrer la menace démocratique

La menace démocratique était réelle, même si Pékin a inséré, depuis 1997, des verrous de sécurité dans le mécanisme. Avec, par exemple, au Conseil législatif, 35 députés (donc la moitié) élus librement, mais 35 autres élus indirectement ou nommés, en vertu d’un système complexe qui favorisait systématiquement les amis de Pékin (et il y en a, à Hong Kong : 40%, c’est quand même du monde !).

Autre verrou : le chef de l’exécutif était nommé et non élu (comme l’a demandé en vain l’opposition depuis 20 ans). Mais les projections pour les élections de septembre 2020 donnaient un tel avantage à l’opposition, qu’elle aurait sans doute pu remporter le Conseil. En allant par exemple chercher, grâce à des défections, quelques sièges dans l’autre moitié (qu’on supposait « immunisée » contre la tendance prodémocratie).

Le rouleau compresseur arrive

Ce fait était intolérable du point de vue de Pékin. Ce qui a donné la grande contre-offensive du printemps et de l’été 2020, rouleau compresseur antidémocratique pour casser le mouvement, avec un arsenal sophistiqué. Arsenal dont la loi du 30 juin sur la sécurité nationale à Hong Kong était un élément capital.

Une loi imposée par Pékin, en violation du principe un pays, deux systèmes , qui excluait explicitement l’application à Hong Kong, jusqu’en 2047, de toute législation adoptée à Pékin. Cette immixtion brutale a enterré de facto ce principe qui devait s’appliquer pour 27 ans encore.

Cette loi permet – on caricature à peine – de vous faire condamner pour subversion et séparatisme si vous osez regarder un policier de travers. Donc là, on n’est plus à Hong Kong, mais à Pékin ou à Shanghai.

Cette législation est à la fois floue, très large dans sa formulation, mais féroce dans ses intentions. Loi à laquelle il faut ajouter – c’est l’autre grand coup de massue de 2020 – le report des élections législatives de septembre, opportunément repoussées d’une année, officiellement pour cause de COVID-19 – alors que la pandémie est en fait très bien contrôlée à Hong Kong.

Une opération qui visait clairement à éviter la répétition de l’humiliation des élections locales de novembre 2019.

Une manifestation réprimée à Hong Kong. Photo : Radio-Canada

La touche finale

Arrive donc, le 11 novembre, la touche finale : ce petit addendum à la loi, qui permet à Carrie Lam – vraisemblablement sur ordre de Pékin, même si elle le nie – de disqualifier les députés de son choix, de façon discrétionnaire, simplement en invoquant la sécurité nationale.

L’histoire reste à écrire du pourquoi et du comment, dans le détail, on a pu passer des manifestations massives de 2019 à cet état de terreur paralysante qui règne aujourd’hui.