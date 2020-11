De nombreux élèves de la 12e année et des membres du personnel associés ont été identifiés comme ayant été en contact étroit avec l’un de ces cas et devront s’isoler à la maison pendant un maximum de 14 jours , peut-on lire dans une lettre envoyée par l’école aux parents.

En raison du personnel limité, l’école précise que les élèves concernés suivront leurs cours en ligne du 12 au 20 novembre et que les cours continueront normalement pour ceux inscrits en 10e et 11e année.

Selon le site Internet de l'école, 489 élèves sont inscrits en 12e année.

L’école collabore activement avec Services de santé Alberta afin de s'assurer que les mesures nécessaires continuent d'être mises en place pour protéger le personnel et les élèves , précise également la lettre.

Cette éclosion survient alors que la province est aux prises avec une augmentation des cas de COVID-19.

Jeudi, il y avait 3504 cas actifs dans la zone de Calgary.

Resserrement des restrictions

Vu la situation, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du SRAS-CoV-2 dans la province.

Pour les deux prochaines semaines, soit du 13 au 2 novembre, la province suspend toutes activités récréatives intérieures de groupes. Cela comprend notamment les activités de conditionnement, d’équipes sportives et les activités de groupe à Edmonton et ses environs, à Calgary, à Grande Prairie, à Lethbridge, à Red Deer et à Fort McMurray.

Les heures d’ouverture des bars, des restaurants et des pubs seront également réduites dans les six zones concernées.

Jeudi l’Alberta a annoncé que la province comptait 860 nouveaux cas de COVID-19 et 10 morts additionnels depuis 24 heures. En tout, 393 personnes sont décédées de la COVID-19 en Alberta.