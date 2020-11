La Nation mise sur le français pour vendre sa salade

Il n’y a rien de pire que de se faire opérer le coude au lieu du genou parce qu’on s’est trompé entre elbow et wrist , lance l’animatrice Nadia Campbell dans la première vidéo portant sur les services de santé offerts dans la Municipalité.

La campagne promotionnelle, rendue possible grâce à une subvention de 17 000 $ provenant du Programme d’appui à la francophonie ontarienne, aborde plusieurs thèmes.

On a la santé, l’éducation […] Pour les gens qui veulent s’établir dans La Nation, on a une autre capsule sur les électriciens, les plombiers, les gars de chauffage et les médecins , explique le gestionnaire du développement économique et touristique de La Nation, Benjamin Bercier.

La Municipalité ne manque pas non plus de mettre en valeur ses attraits touristiques.

Pour se faire, elle a fait appel à la créatrice du circuit agrotouristique Popsilos, Jennifer Larocque.

Quand on rencontre les gens, la façon dont on leur présente notre chez nous, c’est unique à la culture franco-ontarienne […] Des capsules vidéo, on aime ça, on les partage , indique-t-elle.

Selon Brigitte Duguay-Langlais, coordinatrice du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO), ces capsules peuvent contribuer efficacement à la promotion d’une communauté auprès des nouveaux arrivants de langue française qui, pour la très grande majorité, continuent de s’établir dans les grands centres.

Je salue l’initiative de La Nation […] d’initier [les nouveaux arrivants] à la ruralité, à des communautés un peu plus petites, il faut qu’ils sachent qu’ils peuvent vivre leur francophonie ici , signale Brigitte Duguay-Langlais.

La Nation : championne de la croissance démographique

Cette campagne de promotion est lancée alors que la municipalité continue d’être une destination de choix, notamment pour les jeunes familles.

La Nation a été la championne de la croissance démographique dans les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) entre 2011 et 2016.

Durant cette période, sa population a augmenté de 9,8 %, soit un peu plus du double de la moyenne provinciale. Le village de Limoges, dans l’ouest de la Municipalité, en a été le principal bénéficiaire.

Le marché immobilier dans ce secteur des CUPRComtés unis de Prescott et Russell est en pleine ébullition depuis plusieurs années. Cet engouement est loin de s’être estompé au cours des derniers mois.

On entend tout le temps des histoires dans le bout de Limoges spécifiquement où les gens vendent leur maison au-dessus du prix demandé , raconte le maire de La Nation, François St-Amour.

Ce dernier est d’avis que sa communauté a tout avantage à vendre sa salade en français, tant auprès des francophones que des anglophones.

Tu peux apprendre une autre langue à l’école, mais ce n’est pas comme vivre dans une communauté où les deux langues sont pratiquées , ajoute François St-Amour.

Une nouvelle capsule sera dévoilée sur une base hebdomadaire jusqu’au 10 décembre.