Frénésie pour l’achat de décorations de Noël

S’il faut patienter encore six semaines avant le 25 décembre, la frénésie de Noël s’est déjà emparée des petits et des grands. Dans des commerces, les ventes de décorations de Noël ont explosé.

J’ai déjà mis mes lumières de Noël […] Ça me rend heureuse en novembre de penser à Noël , s’exclame Marie-Ève Thérien. On ne sait pas ce qui va se passer, si on va fêter avec la famille […] au moins, il y a des décorations autour , ajoute sa mère, Hélène Roy.

Ces dernières ne sont pas les seules à être emballées par l’achat de décorations de Noël. Certains ont choisi de décorer plus tôt cette année pour se remonter le moral en raison de la pandémie de COVID-19. D’autres installent leurs décorations du temps des fêtes dès le mois de novembre chaque année.

Je n’ai pas commencé parce que j’attends toujours pour après le 11 novembre. Et puis maintenant, c’est quel jour? Le 12 novembre! Je suis prête à commencer , explique Leslie Weir.

Le coronavirus risque de bouleverser les célébrations des familles pendant la période des fêtes. C’est d’ailleurs ce pour quoi certains se procureront un sapin de Noël naturel cette année, selon le propriétaire d’Emery Centre Jardin à Gatineau.

Il y a beaucoup de gens qui vont rester peut-être un petit peu plus à la maison donc veulent avoir un sapin , explique Frédéric Boivin.

On voit un peu d’engouement au niveau des décorations de Noël un petit peu plus tôt qu’à l’habitude , souligne-t-il.

Frédéric Boivin, propriétaire d’Emery Centre Jardin à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Les ventes sont au rendez-vous plus tôt qu’à l’habitude. Les ventes sont bonnes. Frédéric Boivin, propriétaire chez Emery Centre Jardin

Les commandes pour les décorations du temps des fêtes ont été passées en janvier et février dernier chez Emery Centre Jardin. Mais l’incertitude liée au début de la pandémie en mars est venue brouiller les cartes. J’ai tenté d’annuler et de diminuer beaucoup de commandes parce qu’on ne savait pas vers où on s’en allait , raconte M. Boivin.

Aujourd’hui, on craint de manquer de décoration. On est sur les commandes. Encore hier soir, on a fait le tour de trois-quatre fournisseurs pour trouver des décorations de Noël parce qu’on voit que le stock sort , dit-il. J’ai peur qu’à un moment donné, on soit rendu à Noël et qu’il va manquer de décorations.

De son côté, la commande de sapins se fait pendant la période estivale. Le propriétaire a donc pu prévoir le coup.

Des décorations vendues dès le mois de juin

Dans un commerce d'Ottawa, le Tinseltown Christmas Emporium, les achats des fêtes ont commencé dès le mois de juin.

On a vu que les clients ont commencé à dépenser pour Noël au mois de juin et juillet parce qu’ils veulent penser à autre chose que le coronavirus , indique son propriétaire, Audy Czigler.

Certains clients doivent même faire la file pour entrer à l’intérieur du magasin qui peut accueillir un maximum de 18 personnes à la fois.

Cette année, on a fait un site en ligne pour les clients qui veulent acheter à la maison, pour les clients qui n’ont pas une bonne santé , ajoute M. Czigler.

Audy Czigler est propriétaire de la boutique Tinseltown Christmas Emporium à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Avec moins de clients dans la boutique, moins d’employés sont sur le plancher. Cela représente des économies pour le propriétaire, qui estime que les profits sont supérieurs aux années précédentes pour la même période.

Mes produits que je vends dans la boutique, ce sont comme de la crème fouettée! Tu n’as pas besoin de tout ça, mais ça te donne du plaisir, ça donne de la joie , lance le propriétaire à la blague.

Selon le Conseil canadien du commerce de détail, la majorité des commerçants soutiennent avoir déjà vendu deux fois plus de marchandise pour les fêtes qu’à l’habitude.

Avec les informations de Nafi Alibert, Jean-François Poudrier et Christian Milette