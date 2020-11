Une ville ontarienne exige un resserrement des règles à la frontière américaine

Le comté américain de Chippewa, à la frontière canadienne, enregistre en moyenne 10 nouvelles infections à la COVID-19 par jour depuis plus d’une semaine. La région a d’ailleurs enregistré ses deux premiers décès liés à la maladie jeudi.

La vague de nouvelles infections préoccupe plusieurs citoyens de Sault-Sainte-Marie, la ville ontarienne frontalière du comté de Chippewa, selon le conseiller municipal Corey Gardi.

Les gens de Sault-Sainte-Marie sont vraiment inquiets. Je peux le dire avec confiance, car il y en a plusieurs qui m’en ont parlé. Corey Gardi, conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie

Lundi, l’élu a demandé au maire Christian Provenzano d’envoyer une lettre au ministre fédéral de la Sécurité publique Bill Blair et au premier ministre Justin Trudeau afin de leur demander de suspendre pendant au moins trois semaines toutes les exemptions de restrictions de voyage via le pont transfrontalier de Sault-Sainte-Marie qui ne concernent pas les activités commerciales ou le personnel essentiel.

Un porte-parole de la Ville de Sault-Sainte-Marie a confirmé à Radio-Canada, jeudi après-midi, que la lettre du maire Provenzano avait été envoyée.

Christian Provenzano est le maire de Sault-Sainte-Marie. Photo : Twitter/@MayorProvenzano

Le gouvernement fédéral devrait-il même suspendre la réunification des conjoints qui ont obtenu une exemption en octobre après de longues revendications?

Est-ce que je pense qu’ils devraient faire un sacrifice pendant trois semaines? Pour être très honnête, je crois que oui. Les gens peuvent faire un petit sacrifice pour le bien de la communauté, et spécifiquement de nos personnes vulnérables , répond le conseiller Corey Gardi, dont la demande a été approuvée à l’unanimité par le conseil municipal.

Le conseiller Gardi indique d’ailleurs que des étudiants résidant au Canada qui fréquentent notamment la Lake Superior State University, au Michigan, continuent de traverser la frontière pour suivre leurs cours.

Ce que je crains [si rien n’est fait], c’est que les gens qui n’ont pas besoin d’être aux États-Unis, et spécifiquement dans le comté de Chippewa, vont continuer d’y aller et finir par ramener la COVID-19 à Sault-Sainte-Marie. Corey Gardi, conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie

Au cours des deux dernières semaines, notre taux d’infection a augmenté. Rien de similaire à ce qui se passe là-bas, mais je ne veux pas que ça se multiplie et que les choses ne soient plus contrôlées. Nous faisons ce que nous pouvons pour que les personnes ne tombent pas malades ou meurent et nous essayons aussi d’éviter que les hôpitaux ne soient débordés , explique M. Gardi.

Un pont international assure la liaison entre le Michigan et Sault-Sainte-Marie en Ontario. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

Par courriel, une porte-parole du ministre Bill Blair a indiqué à Radio-Canada que le ministre Blair reste en contact avec ses partenaires provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les maires des régions frontalières au sujet des restrictions [qui ont été] mises en place et de leur impact .

Les voyageurs qui ne respectent pas les consignes de quarantaine obligatoires mettent en danger les Canadiens vulnérables et les travailleurs de la santé. Ceux qui ne suivent pas les directives en subiront les conséquences, car les infractions à la Loi sur la quarantaine peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 750 000 dollars et/ou 6 mois en prison. Porte-parole du ministre de la Sécurité publique Bill Blair

Une solution locale à explorer, exhorte le député fédéral local

Joint mercredi après-midi par Radio-Canada, le député fédéral libéral de Sault-Sainte-Marie, Terry Sheehan, a précisé qu’il n’avait pas encore pris connaissance de la lettre du maire Provenzano.

Il estime tout de même qu’en plus des mesures imposées par le gouvernement fédéral, la santé publique du district d’Algoma pourrait explorer la mise en place des restrictions additionnelles pour les personnes en provenance des États-Unis.

Des amendes, et ainsi de suite. On peut certainement en discuter […], ce sont des choses que nous pouvons évaluer. Je sais qu’il y a plusieurs outils dans la boîte à outils, et ils peuvent être employés pour trouver une solution locale. Terry Sheehan, député fédéral de Sault-Sainte-Marie

Terry Sheehan est le député fédéral de Sault-Sainte-Marie. Photo : Parti libéral du Canada

La Santé publique d'Algoma a émis un avis de mise en garde contre les voyages dans le comté de Chippewa jusqu'au 2 décembre.

Une certaine flexibilité nécessaire à la frontière

À Fort Frances, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, l’augmentation rapide des cas de COVID-19 dans le comté voisin de Koochiching, au Minnesota, suscite beaucoup d’inquiétudes , selon le conseiller municipal Douglas Judson.

Il croit tout de même qu’au lieu de céder à la panique, les résidents y voient plutôt un encouragement à faire des choix consciencieux et responsables .

C’est un bon rappel aux gens de suivre les consignes de la santé publique , note M. Judson.

Douglas Judson est conseiller municipal à Fort Frances, une ville frontalière du Minnesota. Photo : Twitter / Douglas Judson

Avocat de profession, Douglas Judson dit avoir eu vent par l’entremise de ses collègues de plusieurs cas où des parents qui vivent ou travaillent à des côtés opposés de la frontière canado-américaine ont eu beaucoup de mal à gérer la garde de leurs enfants, en dépit de l’exemption de restriction de voyage dont ils bénéficient.

S'il reconnaît que la démographie de Sault-Sainte-Marie n'est pas comparable à celle de Fort Frances, il rappelle aussi que la suspension des exemptions de restrictions de déplacements à la frontière pourrait avoir des effets néfastes.

Une chose qui peut être rapidement oubliée par les décideurs à Ottawa, c’est que la frontière est peut-être un concept lointain lorsqu’on vit dans de grands centres comme Toronto, mais c’est une réalité de tous les jours lorsqu’on vit à Fort Frances. Il y a des gens qui essaient de remplir leurs obligations quotidiennes en respectant les règles établies , souligne-t-il.

Plusieurs résidents du district de Rainy River, dans le Nord-Ouest de l'Ontario se rendent fréquemment aux États-Unis via ce poste transfrontalier. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Nous avons besoin d’avoir une certaine flexibilité pour les gens qui se trouvent dans cette situation, mais d’autre part, on s’attend à ce que les gens soient responsables et soient de bons citoyens en ce moment. Douglas Judson, conseiller municipal à Fort Frances

Pour l’instant, la fermeture canado-américaine demeure fermée aux déplacements non essentiels jusqu’au 21 novembre.