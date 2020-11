COVID-19 : 1130 nouveaux cas et 4 morts en deux jours en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a enregistré 1130 nouveaux cas de COVID-19 dans et quatre morts de plus en lien avec la maladie dans les dernières 48 heures. La mise à jour du modèle épidémiologique de la province montre que la plupart des cas des dernières semaines ont été diagnostiqués chez de jeunes adultes.

La vaste majorité des nouveaux cas, soit 808 d'entre eux, ont été diagnostiqués dans la régie de la santé du Fraser.

On compte 6 nouveaux foyers de contamination dans le système de santé de la province, mais 3 autres éclosions sont terminées, de sorte que 41 établissements sont présentement touchés, dont 35 centres de soins longue durée.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie et la dernière mise à jour du modèle épidémiologique en point de presse, jeudi.

On compte désormais 20 368 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province et 288 personnes ont succombé à la maladie. Parmi les 5793 cas actifs, 155 personnes sont hospitalisées, dont 44 aux soins intensifs.

Plus de cas chez les jeunes adultes

L’âge médian parmi les personnes infectées est de 37 ans, et 6 % d’entre elles ont été hospitalisées, pour un taux de mortalité de 2 %. L’âge médian des personnes décédées de la COVID-19 est de 85 ans.

Parmi les travailleurs de la santé infectés, les plus touchés sont les infirmières et les aides de soins.

Dans les dernières semaines, les groupes d’âge qui ont contracté le plus d’infections sont les 20 à 29 ans, suivis par les Britanno-Colombiens âgés de 30 à 49 ans.

La Dre Henry a cependant souligné que les enfants d’âge scolaire sont toujours sous-représentés parmi les cas diagnostiqués, avec moins de 10 % du total et ce, malgré le retour à l’école et l’augmentation du nombre de tests effectués auprès des plus jeunes.

On ne dénombre toujours aucun mort chez les moins de 40 ans dans la province.

Une saison propice à la transmission

Selon la Dre Henry, les interactions sociales sont responsables de l’augmentation de la transmission des dernières semaines, qu’elles aient lieu dans les résidences privées ou dans la communauté.

Elle a rappelé que les activités ayant lieu à l’intérieur sont plus risquées pour la transmission de la COVID-19 que les activités ayant lieu à l’extérieur.

La médecin hygiéniste en chef a également expliqué que l’automne semble faciliter la propagation du virus, en partie parce qu’on passe plus de temps à l’intérieur, mais également en raison de la météo. Nous devons ajuster et modifier nos comportements pour tenir compte de ça , a-t-elle soutenu.

On estime qu’environ 1 % des Britanno-Colombiens ont développé des anticorps contre la COVID-19 en vertu de tests effectués en septembre.

Les autorités sanitaires se montrent prudemment optimistes face aux derniers développements concernant les vaccins. Si la Dre Henry écarte la distribution d’un vaccin cette année pour Noël, elle l’envisage pour l’année prochaine.

À mesure que les vaccins sont rendus disponibles, nous serons en mesure de protéger ceux qui sont le plus à risque et ça nous permettra d’en faire plus , a-t-elle avancé.

Le ministre Adrian Dix a annoncé que la capacité de tester de la province s’approche maintenant des 19 000 tests par jour, bien que le nombre de tests effectués quotidiennement soit bien en deçà de ce nombre.

Il a également indiqué que plus de 2000 lits dans le système de santé sont actuellement vacants, mais il a souligné que l’augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19 pouvait néanmoins affecter la capacité d’offrir d’autres soins.