Le financement de la phase 2 de la mine du lac Bloom va de l’avant

Le chef de la direction de Champion, David Cataford, estime que le projet, qui vise à doubler la capacité d'extraction de la mine, pourra donc aller de l'avant.

C'était la dernière étape à franchir pour pouvoir faire les investissements au projet minier. Il reste quelques étapes à finaliser du côté de la logistique sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. [...] On peut s'attendre à avoir la première production vers la moitié de 2022 , explique M. Cataford.

De son côté, le cofondateur de la coalition Québec meilleure mine et coordonnateur pour Mining Watch Canada, Ugo Lapointe, estime que beaucoup d'étapes sont encore à franchir pour que le projet ait le feu vert.

L'agrandissement du parc de résidus de la mine est toujours visé par une enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Ça semble un peu cavalier de lancer un communiqué dont le titre est: "l'approbation finale du projet d'agrandissement". Le gouvernement du Québec n'a toujours pas approuvé ce projet-là. Il est toujours devant le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement en évaluation environnementale , estime M. Lapointe.

L’empreinte environnementale questionnée

Un des points litigieux analysés lors des audiences publiques est que la compagnie australienne compte disposer de ses déchets miniers au détriment de huit lacs et de près de 75 hectares de milieux humides.

Selon Champion Iron, qui a longuement étudié la question, il s’agit de l’option la plus viable.

Il y a plusieurs analyses de variantes qui ont été faites et plusieurs options qui ont été analysées. On a présenté celle qui avait le moins d’impact sur les communautés et l’environnement. On va voir ce qui va sortir à la lumière du rapport du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , soutient David Cataford de Champion Iron.

La destruction d’un immense lac de 88 hectares, soit l’équivalent de 123 terrains de soccer professionnels, pour y déposer les déchets miniers inquiète M. Lapointe.

C'est le précédent de détruire les lacs qui nous inquiète. Depuis qu’il y a une directive environnementale au Québec, jamais la province n'a autorisé la destruction d’un lac d'une telle ampleur , explique Hugo Lapointe. On ne doit plus faire les mines aujourd’hui comme on les faisait il y a 50 ans.

La prochaine audience publique du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement sur le projet de la mine du lac bloom aura lieu le 17 novembre prochain.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle