Hearst lève d’état d’urgence lié à la COVID-19

L’état d’urgence avait été déclaré le 31 octobre dernier en raison d’une augmentation de cas d’infections au coronavirus dans la communauté.

Puisqu’il n’y a présentement plus de cas de COVID-19 dans la région de Hearst, le comité de planification des mesures d’urgence, en partenariat avec le Bureau de santé Porcupine, a déterminé qu’il était justifiable de lever l’état d’urgence , indique la municipalité dans un avis publié sur sa page Facebook, jeudi.

La municipalité note toutefois que le virus de la COVID-19 circule toujours.

Il est très important pour toutes et tous de continuer à appliquer les consignes de la santé publique afin de diminuer le plus possible le risque de propagation du virus , souligne-t-elle.

La municipalité note que si le risque d’exposition augmentait grandement, le comité de planification des mesures d’urgence réévaluera la situation pour déterminer si une autre déclaration d’urgence est nécessaire.

La déclaration d'état d'urgence avait incité la municipalité à annuler certaines activités prévues pour l'Halloween.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, avait aussi évoqué la possibilité du suspendre certains services municipaux si le nombre de cas aurait continué d’augmenter.