Les Saguenéens pourront jouer dans la bulle à Québec

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a publié l'horaire des matchs impliquant sept équipes qui se trouvent actuellement en zone rouge, soit Victoriaville, Québec, Blainville-Boisbriand, Drummondville, Gatineau, Shawinigan et Chicoutimi. L'événement se déroulera au Centre Vidéotron du 17 au 27 novembre.

La présence des Saguenéens à cet événement n'était pas assurée en raison d'un membre du personnel qui avait obtenu un résultat positif pour la COVID-19 samedi dernier. Les Saguenéens avaient d'ailleurs depuis suspendu leurs activités. Les résultats des tests qu'on a passés lundi se sont avérés négatifs sans exception, donc à partir de ce moment-là, la Ligue et la santé publique pouvaient autoriser les Saguenéens à participer à la bulle la semaine prochaine, a relaté en soirée, jeudi, Serge Proulx, directeur des opérations chez les Saguenéens.

Toutes les équipes s'affronteront une fois, pour un total de six match. Ces matchs compteront au classement de la saison régulière, même si le principe des divisions ne sera pas respecté.

Le premier match des Sags aura lieu le mercredi 18 novembre face aux Tigres de Victoriaville, soit au deuxième soir de l'événement. Les Saguenéens, nous, on va commencer mercredi prochain en soirée, ça va être notre premier match. On va arriver mardi après l'entraînement du matin. On va être vraiment dans une bulle, dans un hôtel de Québec. Cette bulle-là est complète. Les joueurs sont tout le temps ensemble. Outre l'hôtel, on va être transportés via une compagnie d'autobus directement au Centre Vidéotron ou au Pavillon de la jeunesse pour s'entraîner et pour les matchs. Et on va être de retour toujours à l'hôtel et on va faire ça dix jours de temps , a expliqué en détails Serge Proulx.

Selon Serge Proulx, l'événement ne représentera pas de coûts additionnels pour les équipes. La Ligue a regardé avec les équipes combien ça coûtait les matchs, autant sur la route en moyenne qu'à domicile lorsqu'on reçoit les autres équipes, puis on a fait un budget à travers ça. Pour les équipes, ce budget-là va être respecté dans l'ensemble. Il n'y aura pas de frais supplémentaires. La Ligue a regardé diverses possibilités pour pouvoir avoir des partenaires, des commandites et ainsi de suite. Mais pour ce qui est des équipes, ça ne change rien au budget , a-t-il assuré. Rappelons que le gouvernement du Québec a récemment accordé une aide de 12 M$ pour les 12 équipes du Québec de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , avec un fonds de réserve de 6 M$, disponible au besoin.

Les Saguenéens ont joué leur dernier match le 3 novembre à Rimouski. Ils avaient auparavant joué quatre matchs au début de la saison en octobre. Tous les autres matchs avaient été reportés en raison des restrictions liées aux paliers d'alerte des régions. Ça fait beaucoup de bien pour les joueurs. Eux, ils se sont donnés beaucoup, ils ont fait beaucoup de sacrifices depuis le mois d'août et on est vraiment contents pour eux parce que dans le fond, on fait tout ça pour eux, pour leurs études, pour leur hockey, leur développement. Une nouvelle comme ça, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très, très positif , a-t-il conclu.

Comme c'est le cas pour tous les matchs disputés au Québec, ils seront évidemment disputés à huis clos. Les partisans pourront les regarder via le service de diffusion de la LHJMQ, accessible pour toute la saison ou par match.

Le Phoenix de Sherbrooke ne pourra prendre part à l'événement, même si l'équipe se trouve dans une zone rouge. C'est qu'au moment où le projet a été élaboré, Sherbrooke était dans une zone orange.