Le Phoenix n'intégrera pas la bulle de la LHJMQ à Québec

Du côté du Phoenix, c’est la déception. On ne pouvait pas contrôler ce qui allait se passer. On nous avait demandé de nous mettre en quarantaine préventive depuis mercredi, en fin de journée. On attendait vraiment le résultat des Saguenéens. Pour nos joueurs, c’est un peu décevant , admet Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général de l’équipe.

Ce dernier dit néanmoins être très content pour l’équipe de Chicoutimi qui pourra affronter les six autres équipes de cette bulle entre le 17 et le 27 novembre. On va devoir attendre avant de jouer des matchs , regrette-t-il.

Toutefois, l’équipe sherbrookoise peut continuer l’entraînement, et ce, même si l’Estrie est passée en zone rouge dans la nuit de mercredi à jeudi. Évidemment, ce sont des entraînements sans contacts. On respecte les protocoles de la santé publique , poursuit Stéphane Julien.

Les entraînements se font plus au niveau technique et on essaie quand même de mettre ça intéressant pour nos joueurs. Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Le seul espoir de Stéphane Julien de retourner au jeu serait un changement de palier pour l’Estrie pour revenir en zone orange. Un scénario qui permettrait à son équipe d’affronter celles de Val-d’Or, Rouyn-Noranda et Rimouski.

L’entraîneur-chef dit suivre la situation de la pandémie au jour le jour. Je vois mal comment on va pouvoir jouer d’ici la première semaine de décembre. La Ligue mettra sûrement l’emphase sur le tournoi à Québec, dans la bulle. Si on n’est pas capable de tomber en orange à la mi-décembre, je pense que nos prochains matchs seront au mois de janvier , conclut-il.

Après une éclosion de COVID-19 parmi plusieurs membres de son organisation, le Phoenix a pu retourner sur la glace à la fin du mois dernier.