COVID-19 : la Vallée-de-la-Gatineau craint de basculer en zone rouge

Résidents et commerçants de la Vallée-de-la-Gatineau s’inquiètent de voir leur territoire basculer en zone rouge. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a indiqué mercredi en point de presse y observer une tendance à la hausse du nombre de cas de coronavirus.

Après la Ville de Gatineau et la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, la Vallée-de-la-Gatineau pourrait aussi passer au niveau d’alerte maximale si le nombre de nouvelles infections ne cesse d’augmenter.

C’est d’ailleurs le sujet qui est sur toutes les lèvres, selon le propriétaire du restaurant le Notre-Dame à Maniwaki. À tous les jours, c’est le sujet , lance Guy Thériault.

De ce temps-là, c’est "est-ce qu’on va tomber au rouge ou non? Est-ce que tu vas fermer ta salle à dîner?" C’est le sujet de l’heure , raconte-t-il.

La zone rouge rime avec salles à manger, bars et restaurants fermés. Je prendrais ça comme un autre défi à relever , admet M. Thériault.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau croit qu’il s’agirait d’un scénario catastrophique pour de nombreux entrepreneurs durement touchés par la pandémie depuis le mois de mars.

Si un autre coup arrive comme ça, comme on voit ailleurs au Québec, pas sûre que la région va être capable de [le] supporter , prévient Chantal Lamarche.

La Vallée-de-la-Gatineau est la troisième MRCMunicipalité régionale de comté avec l’indice de vitalité économique le plus faible en province, selon l'Institut de la statistique du Québec  (Nouvelle fenêtre) . Selon Mme Lamarche, le virage au rouge serait un désastre économique .

La présidente de la Chambre de commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau, Agathe St-Amour, craint aussi des conséquences au niveau économique.

Dans la Vallée-de-la-Gatineau, personne ne veut qu’on tombe en zone rouge. Ce ne serait vraiment pas l’idéal au niveau économique , indique-t-elle.

Elle craint aussi des répercussions sur le moral des citoyens si la MRCMunicipalité régionale de comté devait passer au rouge. Avec l’hiver qui approche à grands pas, les journées qui raccourcissent, je pense que le moral va être à plat , explique la présidente.

Agathe St-Amour, présidente de la Chambre de commerce de Maniwaki et Vallée-de-la-Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

On a des entreprises pour qui il ne faudrait pas annoncer ça demain matin qu’on tombe en zone rouge. Agathe St-Amour, présidente de la Chambre de commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau

Mme St-Amour s’inquiète du relâchement dans la communauté. Les gens ne réalisent pas à quel point c’est important la distanciation, le port du masque, se laver les mains fréquemment, de ne pas se rassembler en gros groupe. C’est ce qui va faire la différence .

Des citoyens veulent éviter de passer au rouge

À Maniwaki, des citoyens estiment qu’il faut respecter davantage les mesures sanitaires pour éviter de passer en zone rouge. Il faudrait peut-être resserrer la vis un peu pour ne pas être en zone rouge , estime Nadine Brisson, recontrée jeudi. Jusqu’à date, on est correct, on peut visiter la famille encore. Ce serait dommage de s’isoler encore , ajoute-t-elle.

Ça n’a pas de bon sang qu’on bascule dans le rouge, mais il va falloir les prendre les responsabilités […] pour que les gens apprennent , croit aussi Réal Fortin qui s’inquiète de la hausse des cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté .

Lyne Belisle admet que la situation en zone rouge serait difficile pour les commerçants. Je comprends les restaurateurs et les entreprises, mais à quelque part […] il faut collaborer , dit-elle.

Des cas dans les écoles

Au cours des 11 premiers jours de novembre, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau a enregistré 18 cas de COVID-19 sur son territoire, selon des données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. En octobre, 22 personnes ont reçu un diagnostic positif au virus.

Chantal Lamarche estime que les cas proviennent des établissements scolaires. Une éclosion est en cours au pavillon Pie-XII de l’école primaire Le Rucher à Maniwaki, une première dans un établissement scolaire de l’Outaouais. Quatre membres du personnel et quatre élèves sont atteints de la COVID-19.

Est-ce qu’on va mettre une région en rouge quand on sait où il est concentré, le virus? , s’interroge la préfète. Elle demande plus de transparence au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . C’est très difficile d’avoir l’heure juste. Là, je suis déçue.

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Mme Lamarche estime également que la santé publique n’est pas assez présente dans la MRCMunicipalité régionale de comté .

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada jeudi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique que l’équipe de santé au travail de la Direction de santé publique est en tournée d’intervention préventive auprès des entreprises de la MRCMunicipalité régionale de comté pour s’assurer que les entreprises connaissent bien les consignes sanitaires et apporte un soutien dans leur application .

À compter de lundi, ces interventions seront augmentées en raison d’un plus grand nombre d’intervenants mobilisé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise également que les interventions auprès des entreprises se font soit par téléphone ou encore lors de visites.

Avec les informations de Jérôme Bergeron