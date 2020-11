La pandémie bouleverse les plans de l’industrie cinématographique et télévisuelle

Il y a d’abord eu l’annonce de l’arrêt de tous les tournages. Puis, à quelques heures de l’entrée en vigueur des nouvelles directives annoncées mardi, la province a rectifié le tir. Ce sont finalement tous les nouveaux tournages qui ne pourront démarrer.

Du côté des productions Rivard, les équipes s’estiment chanceuses. Louis Paquin, à la tête de cette entreprise, indique que lors du premier confinement, un tournage venait tout juste de se terminer. L’heure était à la postproduction. Il en est de même aujourd’hui. Le dernier tournage a pris fin il y a trois semaines.

Selon Louis Paquin, cette situation entraîne tout de même un casse-tête de planification et de revenu, mais les choses s'arrangent. Les dépenses effectuées pendant la pandémie ne sont pas insurmontables.

Rester optimiste

Le prochain tournage prévu est en juin 2021. Louis Paquin croise les doigts pour que la situation s’améliore d’ici là. Sinon, là, ça va être compliqué.

Il se dit tout de même optimiste à l'idée de voir un vaccin arriver au printemps. Je pense que les gens vont commencer à voir la fin.

Quant à son entreprise, Louis Paquin dit avoir mis en place des méthodes pour travailler en temps de COVID-19 donc on pourra les reprendre si ce n’est pas la crise .

Janelle Wookey, la cofondatrice de la maison de production Wookey Films s’estime elle aussi chanceuse.

En ce moment, attelées au tournage de Comment devenir adulte, les équipes ont trouvé des manières de réaliser des épisodes dans les circonstances actuelles et en tenant compte des défis imposés par la pandémie. Par exemple, du matériel est fourni aux protagonistes pour qu’ils puissent se filmer eux-mêmes.

Au pied de la lettre

Pour mener à bien les projets audiovisuels, Wookey Films suit trois lignes directrices, souligne Janelle Wookley.

La première : on suit en tout temps les consignes et les règlements qui sont en place dans la juridiction où on tourne. Numéro 2 : il faut que tous ceux qui sont sur le terrain se sentent à l’aise avec le tournage. Numéro 3, on se pose cette question : "est-ce qu’on est prêt à continuer à tourner même si on a le droit de le faire?".

Le syndicat des techniciens et des travailleurs de plateaux n’a pas de chiffres exacts en ce qui concerne l’impact de la pandémie sur le secteur audiovisuel, mais selon des estimations, il pourrait y avoir eu plusieurs centaines d'emplois perdus.

Avec les informations de Jérémy Laniel