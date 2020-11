Création d'un nouvel organisme de développement économique pour la Matanie

D’ici peu, la gestion du développement économique de la MRC de la Matanie sera confié à un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL).

Le conseil des maires a décidé en septembre dernier de créer Développement économique de la Matanie ( DEMDéveloppement économique de la Matanie ).

L’objectif, explique le préfet de la Matanie, Andrew Turcotte, est de dépolitiser le plus possible le débat autour du développement économique.

C’était quand même une demande , indique le préfet. Les entrepreneurs voulaient avoir un organisme qui était le plus dépolitisé possible. Ce n’est jamais évident de prendre des décisions entre les maires. Ça va régler beaucoup de problèmes et l’organisme va vraiment être à part. Ça va vraiment être à parts égales pour tout le monde.

La nouvelle entité a été fondée tout récemment. Trois administrateurs provisoires, soit le préfet, le maire de Matane, Jérôme Landry, ainsi que le directeur général de la Caisse Desjardins de la Matanie, Lynn Francoeur, ont été nommés en attendant d’instituer le véritable conseil d’administration.

Selon le projet sur la table, trois administrateurs devront être des élus de la MRCMunicipalité régionale de comté , soit le préfet, le maire de Matane et un autre élu. Six administrateurs seront choisi parmi la population et les gens d’affaires de la Matanie.

Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité et nouveau préfet de la MRC de la Matanie (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Dans les prochaines semaines, la MRCMunicipalité régionale de comté lancera un appel de candidatures.

C’est un nouveau projet, c’est stimulant. Du monde qui a à cœur le développement de la Matanie, il y en a quand même beaucoup , souligne M. Turcotte.

La MRCMunicipalité régionale de comté souhaite recruter un conseil d’administration diversifié.

On veut, précise Andrew Turcotte, aller vraiment chercher du monde de plusieurs milieux, du monde de l’éducation, du monde des affaires avec certaines forces. Du monde qui a des forces en ressources humaines, un autre qui a des forces en finance. On veut avoir l’organisme le plus performant possible.

Développement et tourisme

L’organisme sera financé grâce à l’argent versé par Québec dans le volet 2 du Fonds régions et ruralité ( FRRFonds régions et ruralité ) pour le développement économique rural.

Ce sera le même financement qui était prévu à la MRCMunicipalité régionale de comté qui sera transféré à l’organisme , explique le préfet. Le nouvel OBNLorganisme à but non lucratif sera aussi responsable du développement touristique jusqu’à maintenant sous la responsabilité de la MRCMunicipalité régionale de comté .

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie a aussi choisi de ne pas recréer un nouveau Centre local de développement ( CLDCentre local de développement ). La somme de 200 000 $ que Québec versera aux MRC pour accompagner les entreprises sera gérée par Développement économique de la Matanie.

Parc industriel de Matane (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Les maires de la Matanie souhaitent que la nouvelle entité puisse aider à soutenir les entreprises déjà existantes et à stimuler leur développement.

Nous, précise le préfet, on leur donne un mandat de développement, il faut qu’ils répondent au mandat qu’on leur donne. S’ils ne répondent pas, on corrigera en cours de route. On essaie d’avoir un organisme qui va travailler avec la Ville, la SADCSociété d'aide au développement des collectivités . Il faut travailler en équipe.

Développement économique de la Matanie gérera les deux fonds de gestion, le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS), de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Dans le budget qui va être préparé, il y aura aussi de l’argent pour faire des micro prêts aux entreprises , ajoute le préfet.

Ce qu’on veut, on appelle ça du jardinage, on veut s’occuper des entreprises qu’on a actuellement et être capable de soulever d’autres projets. Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie