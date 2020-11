L’Assemblée nationale du Québec appuie l'innocence de Louis Riel

Une bonne nouvelle pour la présidente de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba ( UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba ), Paulette Duguay, qui avait déposé la demande auprès du gouvernement fédéral.

Une démarche qui arrive à quelques jours des 135 ans de la mort de Louis Riel.

Il a été pendu en 1885 à la suite d'un procès controversé pour haute trahison. Il avait mené la résistance des Métis de la rivière Rouge de 1869 à 1870, et, 15 ans plus tard, à Batoche.

Nous sommes ravis que cette motion ait été adoptée et nous incitons le gouvernement du Canada à réagir positivement afin de disculper Louis Riel, qui a maintenant l’appui officiel du Québec souligne la présidente de l’ UNMSJMUNMSJM , Paulette Duguay.

La mort de Louis Riel demeure la source d’une division dans la société canadienne qui a conduit à un sentiment d’injustice chez le peuple métis , explique-t-elle.

Il est temps de mettre cela derrière nous et de travailler pour une véritable réconciliation. Paulette Duguay, présidente de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba

En mars 1992, la Chambre des communes et le Sénat du Canada ont adopté à l’unanimité des résolutions reconnaissant les contributions de Louis Riel au Canada et au peuple métis, et son rôle unique et historique en tant que fondateur du Manitoba , affirme le président de la Fédération métisse de la Colombie-Britannique, Keith Henry.

Il soutient que les Canadiens veulent voir Louis Riel innocenté de l’accusation de haute trahison.

Le conseiller municipal de Montréal, Marvin Rotrand, a déposé une motion similaire demandant à la Ville de Montréal de soutenir la demande de l’Union nationale métisse de faire innocenter Louis Riel, pour la réunion du conseil la semaine prochaine.

Le 22 novembre 1885, 55 000 personnes se sont rassemblées à Montréal pour entendre le premier ministre de l’époque, Honoré Mercier, dénoncer la pendaison de Louis Riel et demander la protection des droits des Métis , explique le conseiller.

Les historiens métis Terry et George Goulet pensent également qu’il est temps que le gouvernement du Canada corrige les torts du passé pour promouvoir la réconciliation et redéfinir les relations entre le Canada et ses peuples autochtones.

En 2018, le gouvernement du Canada avait innocenté six chefs de guerre Tsilhqot’in de tout crime pendant la guerre de Chilcotin de 1864.

Ces chefs étaient des chefs d’une nation qui ont agi conformément à leurs lois et traditions et qui sont considérés comme des héros de leur peuple , a déclaré George Goulet.