Listes d’attente : on n’a pas toute l’info, dit le directeur de santé mentale au Québec

En entrevue avec Radio-Canada cette semaine, le Dr Pierre Bleau, nommé directeur national en juin 2019, précise que les listes d’attente pour chaque service spécifique sont multiples. Le plus important, selon lui, est de connaître le temps que chaque personne doit attendre avant d’obtenir le service dont elle a besoin.

Vous me demandez c’est quoi le temps d’attente pour voir un psychologue, par exemple? Je ne pourrais pas vous dire quels sont les gens en attente pour tel service et combien de temps d’attente il y a , affirme celui qui est aussi psychiatrique au Centre universitaire de santé McGill.

Dr Bleau souligne qu’il s’agit de la première demande qu’il a faite à son arrivée au ministère. J’ai demandé où étaient mes tableaux de bord. Je n’ai jamais vraiment d’indices qui nous disent réellement combien de temps les gens attendent , poursuit-il.

Le Dr Pierre Bleau, directeur national des services de santé mentale et de psychiatrie légale Photo : Capture d’écran/Skype

La question des listes d’attente en santé mentale est revenue à l’avant-scène cet automne, en raison de la pandémie. Lors de la période de questions du 28 octobre, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (MSSS), Lionel Carmant, a déclaré que la liste d’attente en santé mentale a diminué de 20 % depuis le début de la crise sanitaire.

Le directeur national des services en santé mentale n’a pas infirmé ni confirmé cette information. Il y a de gros efforts qui ont été faits, et c’est pourquoi le ministre a annoncé de nouvelles ressources pour s’assurer que les gens obtiennent de l’aide , répond-il.

Par courriel, une porte-parole du ministère précise que des travaux sont en cours pour harmoniser la collecte de données pour les services spécialisés.

Marie-Hélène Émond écrit que les établissements, comme les CIUSSS et les CISSS, ont la responsabilité de simplifier l’accès aux services pour la population . Des travaux sont en cours dans les établissements afin d’améliorer l’accès aux services en santé mentale. Le MSSS soutient ces travaux et accompagne les établissements , est-il mentionné.

Psychologues : 27 nouvelles embauches sur 300

Le 6 mai, le gouvernement annonçait l’ajout de 300 ressources pour rehausser l’accès aux services psychosociaux et aux services en santé mentale au Québec.

Ce financement d’urgence de 31 millions de dollars pour cette année sera renouvelé en 2021, ce qui fait penser que 300 nouvelles embauches pourraient aussi avoir lieu l’an prochain.

En réponse à nos demandes d’information, le MSSS a mentionné que parmi les 300 nouvelles embauches en 2020, 60 % sont dans le secteur des services en santé mentale et 40 % dans celui des services sociaux.

Parmi les ressources ajoutées dans le réseau public, 9 % sont des psychologues alors que 39 % sont des travailleurs sociaux.

Une donnée qui ne surprend pas la Coalition des psychologues du réseau public québécois. C’est un chiffre minime , estime la psychologue Karine Gauthier, porte-parole de la coalition. C’est un exemple concret des inquiétudes qu’on présente. Il y a des difficultés d’attraction majeures des psychologues dans le réseau public. Il se pourrait même que des postes soient affichés, mais restent vacants.

La Dre Gauthier précise que tous les corps professionnels sont primordiaux en santé mentale et que l’ajout de travailleurs sociaux est tout aussi important que l’ajout de psychologues. Mais comme seulement 20 % des travailleurs sociaux sont habilités à faire de la psychothérapie, si une personne souhaite ce type d’aide, il faut beaucoup plus de psychologues dans le réseau pour répondre à ce besoin spécifique , croit-elle.

Le directeur national des services en santé mentale fait remarquer que ce ne sont pas toutes les personnes en attente qui souhaitent obtenir des services en psychothérapie. Ce qu’on souhaite faire, c’est créer une culture de travail interdisciplinaire, avec des intervenants qui guident les gens vers les bonnes ressources. Ce ne sont pas tous les cas de détresse qui nécessitent de la psychothérapie , soutient le Dr Pierre Bleau.

Il ajoute que le ministère a également amélioré son approche en télémédecine, allant parfois même jusqu’à offrir des séances de groupe virtuelles en santé mentale. C’est là-dedans qu’il faut investir , note-t-il.

Ça se chiffre en termes de mois

Au mois d’octobre, des données diffusées par Radio-Canada dévoilaient que certaines personnes doivent attendre jusqu’à 24 mois avant d’obtenir des services psychologiques, en pleine pandémie.

La Coalition des psychologues du réseau public québécois indiquait alors que sur 8000 psychologues dans la province, 3000 œuvrent dans le réseau public.

Deux mois plus tard, il est difficile de vérifier si le temps d’attente s’est vraiment amélioré dans le système.

Selon le Réseau communautaire en santé mentale (COSME), l’attente se chiffre toujours en termes de mois . Ça change d’une région à l’autre et ça dépend de l’état d’urgence. Mais pour nous, c’est inacceptable de voir que non seulement le ministère n’a pas toutes les données nécessaires pour évaluer la situation, mais on se demande aussi à quels types de services les gens ont accès. Ont-ils accès aux bons services? s'interroge le président du COSME, Charles Rice.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Au moment de publier ces lignes, le cabinet du ministre Lionel Carmant n’avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevue.

Depuis le début de la pandémie, ce dernier a annoncé l'investissement de plus de 130 millions de dollars en santé mentale pour la population en général, sans compter les investissements plus spécifiques pour les jeunes.

Le Dr Carmant souhaite rehausser l’accès aux services et améliorer la prise de contact auprès des personnes suivies et de celles en attente de services. Ce qui représente environ 800 000 personnes, selon le ministère.

Toujours d’après le MSSS, 37 % de la population rapportait présenter des symptômes d’anxiété lors d’une analyse réalisée en septembre dernier. Ce taux est deux fois plus élevé que celui observé lors de la première vague de la pandémie.